«Рома» — «Кальяри». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на матч Серии А 23 декабря 2020 года

«Рома»
В минувшем туре «Рома» была разгромлена «Аталантой» (4:1). Это был настоящий удар для команды Паулу Фонсеки, шедшей в группе соискателей Скудетто.
Теперь отставание от лидера «Милана» составляет 7 очков. Вроде бы, не так много, но впереди еще сильные «Интер» с «Ювентусом».
В неплохой форме находятся Эдин Джеко и Генрих Мхитарян. Однако усилия лидеров иногда сводят на нет ошибки римлян в обороне.
«Рома» против сардинцев играет весьма успешно. Все-таки 2 победы в 5 последних матчах при трех ничьих — вполне рабочий результат.
«Кальяри»
«Кальяри» пока на деле подтверждает свой статус середняка. 14 набранных очков в 13 матчах дают промежуточный результат в виде 13 места в Серии А.
«Кальяри» многовато пропускает — 24 гола в 13 матчах. При этом атака команды действует довольно результативно — 19 мячей.
В минувшем туре команда дома расписала паритет с «Удинезе» (1:1). Та ничья лишь подтвердила ничейную тенденцию, которую поддерживают сардинцы — 4 ничьи в 5 последних матчах.
Последняя победу команда добыла еще месяц назад. Тогда сардинцы переиграли крепкую «Верону» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 1.31, на ничью за 5.80, а на «Кальяри» — за 10.00.
Римляне не отошли от последней неудачи, к тому же крайне нестабильны, и вряд ли сумеют разгромить крепкого середняка.
Команда Фонсеки вряд ли успеет отойти от разгрома в Бергамо. Наши прогноз и ставка — Фора «Кальяри» +2 с коэффициентом 1.61 0