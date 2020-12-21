«Санта-Клара» — «Витория Гимарайнш». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 21 декабря 2020 года

В понедельник, 21 декабря, «Санта-Клара» на своем поле примет «Виторию Гимарайнш» в рамках десятого тура португальской Примейры. Встреча, которая пройдет на арене «Сан-Мигел», начнется в 23:15 по московскому времени. Прогноз на «Санта-Клара» — «Витория Гимарайнш».

«Санта-Клара»

«Санта-Клара» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея на своем счету 13 очков.

«Азореанцы» одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения в девяти сыгранных турах.

В двух предыдущих турах подопечные Даниэла Рамоса уступили «Порту» (0:1), но выиграли у «Насьонала» (3:1).

В 1/16 финала Кубка Португалии «Санта-Клара» в гостях победила «Виторию Гимарайнш» (1:0) и пробилась в следующий раунд.

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«Витория Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице Примейры с 16 набранными очками.

На счету «завоевателей» пять побед, одна ничья и три победы в девяти сыгранных турах.

В декабре команда Жоау Энрикеша обыграла «Портимоненси» (1:0) в национальном первенстве, но вылетела из Кубка Португалии, а также из Кубка лиги, проиграв «Бенфике» (1:1, 1:4 — по пенальти) в четвертьфинале.

Среди травмированных у «Витории» значатся Микель Агу, Альхассан Вакасо и Матеус Маскареньяс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Витории Гимарайнш» — 2.55, победа «Санта-Клары» — 2.90, ничья — 3.20.

Нам кажется, что подопечные Жоау Энрикеша слишком недооценены после вылета из двух кубковых турниров. Да, они проиграли и «Санта-Кларе» и «Бенфике», но в целом смотрелись неплохо на фоне противников.

«Санта-Клара» забила быстрый гол, после чего просто сыграла на удержание, а «Бенфике» и вовсе повезло перевести игру в овертайм благодаря позднему голу с пенальти.

Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Витории Гимарайнш" с форой 0» за 1.77.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1.71, тем более что их недавняя встреча тоже не была результативной. 0