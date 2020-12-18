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    «Престон» и «Бристоль» снова обменяются голами?

    «Престон Норт Энд» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.48 на Чемпионшип 18 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Престон Норт Энд» — «Бристоль Сити»
    Только в двух из девяти гостевых матчей «Бристоль Сити» было забито меньше двух мячей
    «Престон Норт Энд» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 20-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Престон Норт Энд» — «Бристоль Сити».

    «Престон Норт Энд»

    Команда из Престона после 19-ти туров занимает в таблице Чемпионшипа 16-е место. Хозяева находятся на довольно комфортном расстоянии от зоны вылета — занимаюший 22-ю строчку «Дерби Каунти» отстает на 10 очков.

    «Престон» проиграл два предыдущих матчах — «Лутону» и «Барнсли». Это были гостевые встречи. Интересно, что осенью «Престон» в какой-то момент выдал серию из четырех выездных побед, но при этом в тот же период проиграл все домашние матчи.

    Сейчас все наоборот, на своем поле команда набирает очки, а в гостях — теряет.

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    Еще один интересный факт: у «Престона» — худшая оборона в лиге. Это на данный момент единственная команда, пропустившая 30 мячей.

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» тоже проиграл два предыдущих матча, из-за чего опустился на восьмое место. Но с учетом плотности в таблице, это не так уж и критично. От первого места команду отделяют семь очков.

    На прошлой неделе «Бристоль Сити» уступил «Ротерхэму» и «Миллуолу», в обоих случаях со счетом 0:2.

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    • В целом же можно отметить, что с конца ноября в игре команды наблюдается спад.

    «Бристоль Сити» в семи предыдущих турах одержал только две победы и потерпел четыре поражения.

    Факт. Только в двух из девяти гостевых матчей «Бристоль Сити» было забито меньше двух мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Престон» в предстоящем матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Бристоль Сити» — за 3.18.

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    Ставить на исход в Чемпионшипе — почти то же самое, что ловить «зеро» в рулетке. Какой-то логики здесь нет, все команды приблизительно равны, поэтому оптимальный вариант в таком турнире — это ставки на голы и статистику. Но никак не на исход.

    Немножко рискнем и выберем ставку на обе забьют за за 1.86. А также на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.48.

    Если посмотреть на историю противостояния, эти команды довольно часто забивают друг другу. 0

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    «Престон Норт Энд» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.48 на Чемпионшип 18 декабря 2020 года . Прогноз на «Престон Норт Энд» — «Бристоль Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.48
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