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    Сможет ли «Лидс» приблизиться к «Ньюкаслу» в таблице?

    «Лидс» — «Ньюкасл». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.78 на матч АПЛ 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Ньюкасл»
    Тайлер Робертс
    В 13 туре английской Премьер-лиги «Лидс» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 16 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Лидс» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Декабря 2020 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 21:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Лидс»

    После 12-го тура английской Премьер-лиги футбольный клуб из одноименного города опустился на 14 позицию в таблице с 14 очками на счету. От своего будущего соперника он отстает на 3 балла.

    Сейчас у «Лидса» прослеживается игровой спад. В последних шести матчах АПЛ «павлины» заработали всего 4 очка и четырежды уступили соперникам. В одном из этих поединков команда дома была разгромлена «Лестером» (1:4).

    После встречи с «Сити» подопечные Марсело Бьелсы проиграли «Кристал Пэлас» (1:4), а затем была ничья с «Арсеналом» (0:0). Разбавить потери «Лидсу» удалось благодаря победе над «Эвертоном» (1:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    Однако в двух последних матчах «павлины» снова остались ни с чем. На «Стэмфорд Бридж» гости влетели «Челси» (1:3), а затем на «Элланд Роуд» коллектив Бьелсы не справился с «Вест Хэмом» (1:2).

    «Ньюкасл»

    Коллектив из города Ньюкасл-апон-Тайн принял участие в 11 матчах из 12 возможных. В этих поединках черно-белые заработали 17 очков и заняли 12 место в турнирной таблице.

    В последних играх «Ньюкасл» выглядит убедительнее «Лисда». В шести недавних встречах «сороки» трижды победили и раз скатали ничью. Миром «горожане» разошлись с «Вулвз» в 6-м туре (1:1).

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    • А после поединка с «Вулверхэмптоном» на «Молинью» подопечные Стива Брюса обыграли на своем поле «Эвертон» (2:1). Далее эта команда потерпела поражения от «Саутгемптона» (0:2) и «Челси» (0:2).

    В последнем матче прошлого месяца «Ньюкасл» на «Селхерст Парк» прихлопнул «Кристал Пэлас» (2:0), а в недавней игре команда Стива Брюса одержала верх над «Вест Бромвичем» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Лидса» в этой встрече оценивается в 1.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Ньюкасла» — 4.68.

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    В родных стенах команда Бьелсы не может победить уже пять туров кряду. Но в предстоящей игре «павлины» способны подправить печальную статистику.

    На своем поле эта команда будет принимать соперника, который не очень-то и далеко оторвался по классу, поэтому хозяева выложатся на максимум, чтобы разбавить неудачи в предыдущих матчах. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лидса» больше 1.5 с коэффициентом 1.78. 0

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