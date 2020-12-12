«Боруссия» М — «Герта». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Бундеслиги 12 декабря 2020 года

В 11 туре чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах будет принимать «Герту». Игра пройдет на «Боруссия Парк» 12 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Герта».

«Боруссия» Менхенгладбах

Менхенгладбахская «Боруссия» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 16 очков.

«Жеребята» в 10 турах одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели два поражения.

В ноябрьских матчах подопечные Марко Розе уступили «Байеру» (3:4), разошлись миром с «Аугсбургом» (1:1) и разбили «Шальке» (4:1), а в первом поединке зимы разошлись миром с «Фрайбургом» (2:2).

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Посреди недели «Гладбах» добился большого успеха, пробившись в плей-офф Лиги чемпионов после матча с «Реалом» (0:2). Тем не менее, данное поражение увенчало серию из трех матчей без побед во всех турнирах.

«Герта»

«Герта» неплохо провела летнюю часть прошлого сезона, выиграла несколько матчей против серьезных соперников, показав, что у команды действительно большой потенциал. Однако в новом чемпионате берлинская команда снова не впечатляет.

После 10 туров «Герта» занимает всего лишь 12-е место. После яркой победы над «Вердером» в стартовом туре берлинцы в следующих восьми матчах набрали лишь пять очков.

За последние два месяца до последнего тура «Герта» одержала лишь одну победу и потерпела пять поражений.

Тем не мене, в прошлом поединке Бундеслиги столичный клуб вспомнил об успехах. На своем поле он переиграл «Унион Берлин» (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Боруссия» Менхенгладбах выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05. 0