«Анже» — «Лорьян». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 6 декабря 2020 года

В воскресенье, 6 декабря, «Анже» на своем поле примет «Лорьян» в рамках 13-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Раймон Копа», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Анже» — «Лорьян».

«Анже»

«Анже» на удивление неплохо начал текущий сезон. Во всяком случае, сейчас есть все предпосылки к тому, что скромному клубу удастся найти свое место где-то в середине таблицы, оградив себя от нервной борьбы за выживание.

После 12 туров «Анже» находится на девятой строчке, набрав 19 очков. От зоны стыковых игр его отделяет 11 баллов, тогда от зоны еврокубков — четыре.

Пока что у команды было пять поражений, где наиболее болезненными стали три — от «Монпелье» (1:4), ПСЖ (1:6) и «Ниццы» (0:3).

Все прогнозы на Лигу 1

В предыдущих пяти матчах коллектив одержал две победы, дважды проиграл и еще в одном поединке сыграл вничью.

«Лорьян»

«Лорьян» продолжает оставаться без побед и на данный момент у команды серия из пяти таких матчей. В прошлом туре хозяева потерпели восьмое поражение в сезоне.

«Мерлузовые» потерпели крупное поражение от «Лилля» в позапрошлом туре со счетом 0:4. Это было самая крупная неудача и самое беспомощное выступление хозяев в сезоне.

Туром ранее «Лорьян» проиграл «Нанту» 0:2 и «Марселю» 0:1. Лишь в матче с «Дижоном» получилось не проиграть (0:0). Тем не менее, в прошлом туре была неудача с «Монпелье» (0:1).

Что только подчеркивает беспомощность клуба — он не забивает пять матчей кряду. После 12 матчей он идет на 18-й строчке — в зоне плей-офф за место в элите.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Анже» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30. 0