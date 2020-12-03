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    Сможет ли «Реал Сосьедад» разгромить аутсайдера группы?

    «Реал Сосьедад» — «Риека». Прогноз (к. 2.40) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Риека»
    «Реал Сосьедад»
    «Реал Сосьедад» встретится на своем поле с хорватской «Риекой» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 декабря в Сан-Себастьяне, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Риека».
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 03 Декабря 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Риека Риека
  • Риека
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.16
  • X
  • 7.55
  • 2
  • 16.50
  • Ставка!
    •

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в первых четырех турах набрал семь очков и занимает второе место в группе. Баски опережают по дополнительным показателям голландский АЗ и отстают на два очка от «Наполи». Так что вся борьба за путевку в плей-офф еще впереди.

    На прошлой неделе «Реал Сосьедад» не смог выиграть в гостях у АЗ., встреча завершилась вничью 0:0. На своем поле лидер Ла Лиги обыграл голландцев со счетом 1:0.

    Кроме того, «Реал Сосьедад» выиграл в начале группового этапа у «Риеки» в гостевом матче, после которого уступил дома «Наполи».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Любопытно, что «Реал Сосьедад» на данный момент занимает первое место в таблице чемпионата Испании, опережая и «Реал», и «Барселону», и «Атлетико».

    «Риека»

    Тем временем хорватский клуб уже попрощался с шансами на выход из группы.

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    • «Риека» до сих пор не набрала ни одного очка, проиграв в четырех матчах кряду.

    В ноябре хорваты дважды уступили «Наполи», а перед этим потерпели поражения от «Реал Сосьедада» и АЗ Алкмар.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что «Реал Сосьедад» легко выиграет в предстоящем матче. Поставить на хозяев можно за 1.15, на ниью за 8.80, а на победу «Риеки» — за 20.50.

    Здесь и правда почти не о чем говорить, «Риека» находится абсолютно на другом уровень, и главный вопрос заключается только в том, захочет ли «Реал Сосьедад» продемонстрировать явное превосходство над соперником.

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    При желании баски легко выиграют с разницей минимум в два-три мяча, но, скорее всего, задачи обязательно победить с крупным счетом у них не будет.

    Более того, «Риека» вполне может забить гол престижа. На гостей уже не давит ответственность за результат, поэтому они наверняка где-то будут рисковать, тоже пытаться что-то придумать в атаке.

    Ставка — обе команды забьют за 2.40.

    Или ставка на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.75. «Риеке» уже точно нечего терять. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Риека». Прогноз (к. 2.40) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Риека». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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