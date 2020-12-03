«Реал Сосьедад» — «Риека». Прогноз (к. 2.40) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года

«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» в первых четырех турах набрал семь очков и занимает второе место в группе. Баски опережают по дополнительным показателям голландский АЗ и отстают на два очка от «Наполи». Так что вся борьба за путевку в плей-офф еще впереди.
На прошлой неделе «Реал Сосьедад» не смог выиграть в гостях у АЗ., встреча завершилась вничью 0:0. На своем поле лидер Ла Лиги обыграл голландцев со счетом 1:0.
Кроме того, «Реал Сосьедад» выиграл в начале группового этапа у «Риеки» в гостевом матче, после которого уступил дома «Наполи».
Любопытно, что «Реал Сосьедад» на данный момент занимает первое место в таблице чемпионата Испании, опережая и «Реал», и «Барселону», и «Атлетико».
«Риека»
Тем временем хорватский клуб уже попрощался с шансами на выход из группы.
«Риека» до сих пор не набрала ни одного очка, проиграв в четырех матчах кряду.
В ноябре хорваты дважды уступили «Наполи», а перед этим потерпели поражения от «Реал Сосьедада» и АЗ Алкмар.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что «Реал Сосьедад» легко выиграет в предстоящем матче. Поставить на хозяев можно за 1.15, на ниью за 8.80, а на победу «Риеки» — за 20.50.
Здесь и правда почти не о чем говорить, «Риека» находится абсолютно на другом уровень, и главный вопрос заключается только в том, захочет ли «Реал Сосьедад» продемонстрировать явное превосходство над соперником.
При желании баски легко выиграют с разницей минимум в два-три мяча, но, скорее всего, задачи обязательно победить с крупным счетом у них не будет.
Более того, «Риека» вполне может забить гол престижа. На гостей уже не давит ответственность за результат, поэтому они наверняка где-то будут рисковать, тоже пытаться что-то придумать в атаке.
Ставка — обе команды забьют за 2.40.
Или ставка на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.75. «Риеке» уже точно нечего терять. 0