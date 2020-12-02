«Истанбул Башакшехир» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Истанбул Башакшехир» будет принимать «РБ Лейпциг». Игра пройдет на «стадионе имени Фатиха Терима» 2 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «РБ Лейпциг».

«Истанбул Башакшехир»

Стамбульская команда находится в группе H на последнем месте. В четырех матчах она набрала 3 очка. От второго и третьего клубов турецкий коллектив отстал на 3 пункта.

Первая встреча с «РБ Лейпцигом» состоялась 20 октября. На «Ред Булл Арене» «Истанбул Башакшехир» без шансов уступил хозяевам всухую (0:2). А затем дома турецкая команда влетела ПСЖ (0:2).

В третьем туре подопечные Окана Бурука действительно удивили. На своем поле они смогли победить «Манчестер Юнайтед» (2:1). Но на «Олд Траффорд» гости из Стамбула получили ответку (1:4).

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В чемпионате Турции «Истанбул Башакшехир» сейчас идет аж девятым с 14 очками на счету. От первого места он отстал на 9 пунктов. На прошлых выходных команда Бурука расписала мировую с «Денизлиспором» (3:3).

«РБ Лейпциг»

Немецкий клуб из Лейпцига находится сейчас на третьем месте в квартете H с шестью баллами в запасе. Столько же очков и на счету ПСЖ, а от «МЮ» «Ред Булл» отстал на 3 пункта.

На старте Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» в родных стенах спокойно разобрался с «Истанбул Башакшехир» (2:0), а во втором туре «быки» в Англии крупно влетели «Юнайтед» (0:5).

Затем были стыковые матчи с ПСЖ. Первый поединок подопечные Юлиана Нагельсманна затащили дома (2:1), а во втором они минимально уступили парижанам на выезде (0:1).

В Бундеслиге «РБ Лейпциг» сумел вернуть себе второе место. Теперь с 20 очками в копилке он опережает третий клуб на 1 балл, а от «Баварии» отстает на 2 пункта. На выходных «быки» победили «Арминию» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Истанбул Башакшехир» в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов оценивается в 7.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.96, а на победу «РБ Лейпцига» — 1.45.

Турецкому клубу не повезло оказаться в группе сразу с тремя тяжеловесами. Но даже против топов стамбульская команда пытается ярко играть на контратаках. Вот только подопечных Окана Бурука частенько подводит реализация.

Немецкий клуб в гостях рассчитывает на 3 очка, иначе добыть путевку в плей-офф в последнем туре будет практически нереально. Наши прогноз и ставка — «РБ Лейпциг» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.70. 0