«Атлетико» — «Бавария». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч ЛЧ 1 декабря 2020 года

«Атлетико»
После четырех туров «Атлетико» занимает в своей группе второе место, но пока еще нет никакой гарантии, что «Матрасники» в итоге выйдут в плей-офф.
В активе «Атлетико» на данный момент всего лишь пять очков. Этого, конечно, чересчур мало, чтобы уже говорить о том, что мадридская команда может спокойно себя чувствовать перед заключительным матчами.
«Атлетико» в 1-м туре проиграл «Баварии» со счетом 0:4. Едва не закончился катастрофой и домашний матч с «Зальцбургом» (1:2), тогда как спаренная дуэль с «Локомотивом» завершилась вничью — 1:1 в гостях и 0:0 дома.
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Куда лучше дела клуба обстоят в испанской Примере. По итогам девяти поединков он занимает второе место с отставанием в один балл от лидера «Реал Сосьедада», но при этом сыграл на два матча меньше.
«Бавария»
После четырех туров «Бавария» имеет приятное преимущество над «Атлетико» в семь очков и уже вышли в плей-офф с первого места в группе.
В частности «матрасников» они разгромили 4:0. Также мюнхенцы обыграли «Локомотив» 2:1 и победили на выезде «Зальцбург» 6:2.
После этого «ротен» выиграли и четвертый поединок. Им оказался домашний матч против «Зальцбурга», который завершился с результатом 3:1.
В этом сезоне команда провела 14 матчей и проиграла лишь на «Хоффенхайму». После этого подопечные Флика одержали 10 побед подряд. Лишь в предпоследнем туре Бундеслиги они сыграли вничью с «Вердером» (1:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30. 0