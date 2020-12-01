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    Совершит ли «Атлетико» реванш против «Баварии»?

    «Атлетико» — «Бавария». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч ЛЧ 1 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Бавария»
    «Атлетико» занимает второе место в группе
    В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид примет «Баварию» на стадионе «Ванда Метрополитано». Поединок стартует 1 декабря в 23:00 по мск. Прогноз на «Атлетико» — «Бавария».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 01 Декабря 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Бавария Бавария
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    «Атлетико»

    После четырех туров «Атлетико» занимает в своей группе второе место, но пока еще нет никакой гарантии, что «Матрасники» в итоге выйдут в плей-офф.

    В активе «Атлетико» на данный момент всего лишь пять очков. Этого, конечно, чересчур мало, чтобы уже говорить о том, что мадридская команда может спокойно себя чувствовать перед заключительным матчами.

    «Атлетико» в 1-м туре проиграл «Баварии» со счетом 0:4. Едва не закончился катастрофой и домашний матч с «Зальцбургом» (1:2), тогда как спаренная дуэль с «Локомотивом» завершилась вничью — 1:1 в гостях и 0:0 дома.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Куда лучше дела клуба обстоят в испанской Примере. По итогам девяти поединков он занимает второе место с отставанием в один балл от лидера «Реал Сосьедада», но при этом сыграл на два матча меньше.

    «Бавария»

    После четырех туров «Бавария» имеет приятное преимущество над «Атлетико» в семь очков и уже вышли в плей-офф с первого места в группе.

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    • В частности «матрасников» они разгромили 4:0. Также мюнхенцы обыграли «Локомотив» 2:1 и победили на выезде «Зальцбург» 6:2.

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  • 26/11/2020

    • После этого «ротен» выиграли и четвертый поединок. Им оказался домашний матч против «Зальцбурга», который завершился с результатом 3:1.

    В этом сезоне команда провела 14 матчей и проиграла лишь на «Хоффенхайму». После этого подопечные Флика одержали 10 побед подряд. Лишь в предпоследнем туре Бундеслиги они сыграли вничью с «Вердером» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30. 0

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    «Атлетико» — «Бавария». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч ЛЧ 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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