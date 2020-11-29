«Майнц» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 29 ноября 2020 года

В 9 туре немецкой Бундеслиги «Майнц» примет «Хоффенхайм» на стадионе «Опель Арена». Игра запланирована на 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Прогноз на «Майнц» — «Хоффенхайм».

«Майнц»

В этом сезоне «Майнц» набрал лишь 4 очка, из-за чего занимает 16 место. Команда набирала очки в последних двух турах, а до этого терпела неудачу 6 раз. У хозяев явные проблемы с обороной, которая допустила 21 пропущенный гол.

В прошлом туре коллектив взял три очка, обыграв «Фрайбург» 3:1. Также удалось добыть очко в матче с «Шальке» (2:2).

«Майнц» ни разу не победил дома в этом сезоне — 3 поражения и ничья. При этом дома команда пустила 10 голов, что является вторым по счету худшим результатом турнира.

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Четыре последних поединка с участием «Майнца» завершались с тоталом больше трех.

«Хоффенхайм»

У «Хоффе на 4 пункта больше и 12 позиция в активе. В прошлых пяти турах коллектив не побеждал, так что у гостей тоже есть проблемы. В этом сезоне они выиграли только два раза при четырех поражениях.

"Хоффенхайм" сыграл вничью со "Штутгартом" (3:3) в прошлом туре. Чуть раньше было два поражения подряд от "Униона" (1:3) и "Вольфсбурга" (1:2). 26 ноября гости выиграли у Слована» 2:0 в матче Лиги Европы.

Что касается игры в гостях, то из четырех выездных матчей «бело-голубые» выиграли только в одном. В последних трех команда проиграла два раза и расписала мировую.

У гостей травмированы Адамян, Бичакчич, Бруун-Ларсен Хубнер и Стафилидис.

Прогноз и ставка

С небольшим перевесом по коэффициентам «Хоффенхайм» является фаворитом за 2.05. На победу «Майнца» букмекеры поставили 3.30. Ничья оценивается цифрой 4.10.

У «Хоффенхайма» был матч в Лиге Европы на неделе, так что определенный уровень усталости мог сохраниться. В Бундеслиге коллектив пропускал во всех играх, равно как и «Майнц».

По последним результатам команд в чемпионате ставим на тотал больше 3.0. Коэффициент составляет 1.62. 0