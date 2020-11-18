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    Помешают ли финны Уэльсу выйти в Лигу А?

    Уэльс — Финляндия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги наций 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Финляндия
    Гарет Бэйл
    Сборные Уэльса и Финляндии встретятся в 6-м туре Лиги наций. Матч пройдет 18 ноября на стадионе «Кардифф Сити». Начало — в 22:45 мск. Прогноз на Уэльс — Финляндия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 18 Ноября 2020 года
    Уэльс
  • Лига наций УЕФА. B4
    •  Уэльс 22:45 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Сборная Уэльса

    В прошлом розыгрыше турнира валлийцы выступали в Лиге B и заняли 2-е место в своей группе с Ирландией (4:1, 1:0) и Данией (0:2, 1:2).

    Новый сезон сборная Уэльса начала выездной победы над Финляндией (1:0), после чего в сентябре же дома обыграла Болгарию (1:0), в обоих матчах забив в завершающей десятиминутке.

    В октябре валлийцы проиграли в гостевом «товарняке» с Англией (0:3), а в Лиге наций на выезде разошлись миром с Ирландией (0:0) и обыграли Болгарию (1:0), забив на 85-й минуте.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В ноябре сборная Уэльса дома разошлось миром с командой США (0:0) в контрольном матче, после чего на своем поле обыграла Ирландию (1:0).

    Сборная Финляндии

    В прошлом розыгрыше Лиги наций финны выступали в Лиге С и выиграли свою группу, одержав 4 победы в 6 матчах с Венгрией (1:0, 0:2), Эстонией (1:0, 1:0) и Грецией (2:0 0:1).

    В сентябре сборная Финляндии уступила на своем поле Уэльсу, пропустив в концовке, а потом в гостях обыграла Ирландию (1:0).

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    • Октябрь финны начали с выездного разгрома от Польши (1:0) в контрольном матче, зато в Лиге наций дома обыграли сначала Болгарию (2:0), а затем Ирландию (1:0).

    Ноябрь сборная Финляндии начала с сенсационной гостевой победы в товарищеском матче с Францией (2:0), а потом в Лиге наций обыграла на выезде Болгарию (2:1).

    Прогноз и ставки

    На победу Уэльса в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 3.20, а на победу Финляндии — 4.20.

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    Уэльс возглавляет группу В4 с 13 очками, у Финляндии — 12 очков. Валлийцам хватит ничьей для выхода в Лигу А, финнам нужна только победа.

    Команды довольно ровно идут по турниру, выиграв по 4 матча из 5. Валлийцы одолели финнов на выезде, прогнозируем, что сборная Уэльса не проиграет дома.

    Обе команды не блещут результативностью. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.50 и «обе забьют — нет»за 1.55. 0

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    Уэльс — Финляндия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги наций 18 ноября 2020 года. Прогноз на Уэльс — Финляндия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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