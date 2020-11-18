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    Обойдет ли Греция в таблице Словению?

    Греция — Словения. Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Греция — Словения
    Йоргос Цавелас
    В шестом туре Лиги наций сборная Греции будет принимать сборную Словении в матче Лиги C. Игра пройдет на стадионе «Георгиос Камарас» 18 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Греция — Словения.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 18 Ноября 2020 года
    Греция
  • Афины
    •  Греция 22:45 Словения Словения
  • Любляна
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
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    Греция

    После пяти туров Лиги наций греческая команда имеет в своей копилке 11 очков. В турнирной таблице группы 3 Лиги C она находится на втором месте и отстает от Словении на 2 балла.

    В первом матче между этими соперниками голов не было (0:0). А уже во втором туре сборная Греции в гостях одержала верх над командой Косова (2:1).

    Во время октябрьских сборов подопечные Джона ван ’т Схипа потерпели поражение от Автсрии в контрольной встрече (1:2), а в Лиге наций «пираты» победили Молдавию (2:0) и сыграли вничью с Косово (0:0).

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    В ноябре Греция успела провести товарищеский поединок с Кипром на своем поле. В Афинах «Эллины» были сильнее (2:1). А в Лиге наций эта команда еще раз обыграла Молдавию (2:0).

    Словения

    За пять туров Лиги наций словенская сборная смогла набрать 13 очков. Благодаря этому она сейчас находится на первом месте в таблице группы 3 и опережает Грецию на 1 балл.

    Первая и единственная на данный момент потеря очков в Лиге наций случилась в домашнем матче именно с Грецией (0:0). Во втором туре Словения обыграла Молдавию (1:0).

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    • В октябре Словения встретилась с Сан-Марино в товарняке. В этом поединке «парни» добыли уверенную победу (4:0). Затем в Лиге наций словенцы переиграли Косово (1:0) и раскатали Молдавию (4:0).

    Во время ноябрьских сборов Словения расписала мировую с Азербайджаном в контрольном матче (0:0). А в пятом туре Лиги наций подопечные Матьяжа Кека победили Косово (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу Греции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 3.20, а на победу Словении — 5.15.

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    В Афинах хозяевам нужно только выигрывать, если они намерены попасть в Лигу B. Гостей устраивает любая ничья. Не исключено, что подопечные Матьяжа Кека будут играть закрыто с первых минут.

    Учитывая, что команды в текущем сезоне Лиги наций пропустили всего по одному голу, можно предположить, что грядущий матч не порадует результативностью. Наши прогноз и ставка — Греция не проиграет и тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.92. 0

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    Греция — Словения. Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года. Прогноз на Греция — Словения. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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