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    Сможет ли Украина сдержать дерзких швейцарцев?

    Швейцария — Украина. Прогноз (к. 2.72) на тоталы в Лиге наций 17 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Украина
    Сборная Швейцарии забила четыре мяча в двух матчах с Германией
    Сборная Швейцарии встретится с командой Украины в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций. Матч состоится 17 ноября в Люцерне, начало — в 22:45 мск. Прогноз на Швейцария — Украина.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 17 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    Швейцария

    Сборная Швейцарии перед заключительным туром занимает последнее место в группе. Но самое главное на данный момент, что команда Владимира Петковича по-прежнему сохраняет шансы остаться в элитном дивизионе Лиги наций. Для этого нужно обязательно обыгрывать Украину в предстоящем матче.

    Швейцарцы в пяти матчах текущего розыгрыша не одержали ни одной победы, но, как ни странно, эта команда заслуживает только комплименты.

    Хотя бы за то, что ни разу не проиграла сборной Германии. Оба матча с Бундестим завершились вничью (1:1 и 3:3). И ни в одном из них Германия не была лучше Швейцарии.

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    Кроме того, швейцарцы в минувшую субботу отобрали очки у Испании, которая ушла от поражения благодаря голу за несколько минут до финального свистка.

    Швейцария не смогла забить только в одном матче Лиги наций — в гостях у Испании.

    Украина

    Тем временем сборная Украины занимает третье место в группе. Выше можно подняться в случае победы в предстоящем матче и поражении Германии в игре с испанцами.

    Но сейчас в украинской сборной думают, прежде всего, о том, чтобы остаться в элите. Второе или третье место — тут уже без разницы.

    Перед матчем против Швейцарии сборная Украины прошла очередное тестирование, по итогам которого коронавирус был обнаружен еще у трех игроков. На этот раз положительными оказались тесты у вратаря Дмитрия Ризныка, защитника Эдуарда Соболя и хавбека Евгения Макаренко.

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    • Ранее по аналогичной причине расположение сборной покинули Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко. Кадровые потери просто катастрофические. И не факт, что это последние случаи заражения. Сегодня и завтра сборная Украины пройдет очередное тестирование, после которого матч, возможно, вообще перенесут.

    Но в любом случае стоит отметить, что, несмотря на все свои проблемы, сборная Украины несколько дней назад провела классный матч с Германией. Немцы выиграли 3:1, но Украина на их фоне выглядела очень солидно.

    Прогноз и ставка

    Матч, скорее всего, получится результативным. Хотя букмекеры предлагают довольно высокий коэффициент на тотал больше 2,5 — 1.92.

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    Обе команды, как правило, очень бодро играют в атаке, но при этом нередко ошибаются в обороне, поэтому вполне логично предположить, Швейцария и Украина в предстоящем матче пробьют «верх».

    Ставка — тотал матча больше 2,5 за 1.92.

    Еще один интересный вариант — тотал первого тайма больше 1,5 за 2.72. Украине нужно готовиться к мощному старту от Швейцарии, которая с первых минут побежит вперед.

    И тотал сборной Швейцарии больше 2,0 за 2.65. В игре украинской команды много позитива, но есть и немало проблем, в том числе в защите. 0

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    Швейцария — Украина. Прогноз (к. 2.72) на тоталы в Лиге наций 17 ноября 2020 года. Прогноз на Швейцария — Украина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.72
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