Молдавия — Греция. Прогноз (к. 5.25) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года

Молдавия
Сборная Молдавии на днях прервала серию поражению, сыграв вничью с командой России в товарищеском матче. Вопреки многочисленным прогнозам, команда Энгина Фирата ни разу не пропустила от россиян. Встреча завершилась со счетом 0:0.
И это, конечно, сенсация, учитывая, как Молдавия играла, например, в прошлом месяце. В октябре Молдавия в трех матчах пропустила 12 мячей.
И еще один удивительный факт: Россия — первая сборная после Андорры, не забившая Молдавии, которая до встречи с командой Станислава Черчесова пропускала в 13-ти матчах кряду.
В Лиге наций все идет к тому, что Молдавия опустится в дивизион D, то есть на самое дно. В четырех матчах текущего розыгрыша Молдавия набрала всего лишь одно очко, разница мячей — 1:8.
Греция
Тем временем греки по-прежнему сохраняют шансы на выход в дивизион B. После четырех туров сборная Греции занимает в своей группе второе место, отставая от лидирующей Словении на два очка.
Греки в четырех матчах не потерпели ни одного поражения. Однако греки вряд ли довольны каждым матчем. В октябре, например, команда Джон ван ’т Схипа не смогла выиграть у Косово (0:0). И потеря очков в этой игре в итоге может оказаться ключевой.
Но, скорее всего, все решится в последнем туре, когда Греция сыграет дома со Словенией.
Стоит отметить, что греки в последних девяти матчах потерпели только одно поражение.
Прогноз и ставка
Букмекеры почти не сомневаются в победе Греции, на которую можно поставить за 1.40. Ничью предлагают за 4.45, а победу Молдавии — за 9.00.
В принципе, все очевидно, но теперь, после визита сборной России в Кишинев, определенные сомнения все же закрались — а вдруг Молдавия снова выйдет и не пропустит?
Вряд ли. Греция — не Россия. В отличие от команды Черчесова, греки разберутся, как правильно атаковать ворота Молдавии.
Но ждать от Греции крупной победы все-таки не стоит, это сборная очень редко забивает больше двух мячей.
Ставка — победа Греции за 1.40.
Как вариант — тотал Греции больше 1,5 за 1.72.
Или же победа Греции со счетом 2:0 за 5.25. 0