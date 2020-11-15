Молдавия — Греция. Прогноз (к. 5.25) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года

Сборная Молдавии встретится на своем поле с командой Греции в рамках группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 22:45 мск. Прогноз на Молдавия — Греция.

Молдавия

Сборная Молдавии на днях прервала серию поражению, сыграв вничью с командой России в товарищеском матче. Вопреки многочисленным прогнозам, команда Энгина Фирата ни разу не пропустила от россиян. Встреча завершилась со счетом 0:0.

И это, конечно, сенсация, учитывая, как Молдавия играла, например, в прошлом месяце. В октябре Молдавия в трех матчах пропустила 12 мячей.

И еще один удивительный факт: Россия — первая сборная после Андорры, не забившая Молдавии, которая до встречи с командой Станислава Черчесова пропускала в 13-ти матчах кряду.

Все прогнозы на Лигу наций

В Лиге наций все идет к тому, что Молдавия опустится в дивизион D, то есть на самое дно. В четырех матчах текущего розыгрыша Молдавия набрала всего лишь одно очко, разница мячей — 1:8.

Греция

Тем временем греки по-прежнему сохраняют шансы на выход в дивизион B. После четырех туров сборная Греции занимает в своей группе второе место, отставая от лидирующей Словении на два очка.

Греки в четырех матчах не потерпели ни одного поражения. Однако греки вряд ли довольны каждым матчем. В октябре, например, команда Джон ван ’т Схипа не смогла выиграть у Косово (0:0). И потеря очков в этой игре в итоге может оказаться ключевой.

Но, скорее всего, все решится в последнем туре, когда Греция сыграет дома со Словенией.

Стоит отметить, что греки в последних девяти матчах потерпели только одно поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры почти не сомневаются в победе Греции, на которую можно поставить за 1.40. Ничью предлагают за 4.45, а победу Молдавии — за 9.00.

В принципе, все очевидно, но теперь, после визита сборной России в Кишинев, определенные сомнения все же закрались — а вдруг Молдавия снова выйдет и не пропустит?

Вряд ли. Греция — не Россия. В отличие от команды Черчесова, греки разберутся, как правильно атаковать ворота Молдавии.

Но ждать от Греции крупной победы все-таки не стоит, это сборная очень редко забивает больше двух мячей.

Ставка — победа Греции за 1.40.

Как вариант — тотал Греции больше 1,5 за 1.72.

Или же победа Греции со счетом 2:0 за 5.25. 0