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    Греки покажут России, как надо играть с Молдавией?

    Молдавия — Греция. Прогноз (к. 5.25) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Молдавия — Греция
    Сборная Греции ни разу не проигрывала в текущем розыгрыше Лиги наций
    Сборная Молдавии встретится на своем поле с командой Греции в рамках группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 22:45 мск. Прогноз на Молдавия — Греция.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 15 Ноября 2020 года
    Молдавия
  • Кишинёв
    •  Молдавия 22:45 Греция Греция
  • Афины
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.00
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.38
  • Ставка!
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    Молдавия

    Сборная Молдавии на днях прервала серию поражению, сыграв вничью с командой России в товарищеском матче. Вопреки многочисленным прогнозам, команда Энгина Фирата ни разу не пропустила от россиян. Встреча завершилась со счетом 0:0.

    И это, конечно, сенсация, учитывая, как Молдавия играла, например, в прошлом месяце. В октябре Молдавия в трех матчах пропустила 12 мячей.

    И еще один удивительный факт: Россия — первая сборная после Андорры, не забившая Молдавии, которая до встречи с командой Станислава Черчесова пропускала в 13-ти матчах кряду.

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    В Лиге наций все идет к тому, что Молдавия опустится в дивизион D, то есть на самое дно. В четырех матчах текущего розыгрыша Молдавия набрала всего лишь одно очко, разница мячей — 1:8.

    Греция

    Тем временем греки по-прежнему сохраняют шансы на выход в дивизион B. После четырех туров сборная Греции занимает в своей группе второе место, отставая от лидирующей Словении на два очка.

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    • Греки в четырех матчах не потерпели ни одного поражения. Однако греки вряд ли довольны каждым матчем. В октябре, например, команда Джон ван ’т Схипа не смогла выиграть у Косово (0:0). И потеря очков в этой игре в итоге может оказаться ключевой.

    Но, скорее всего, все решится в последнем туре, когда Греция сыграет дома со Словенией.
    Стоит отметить, что греки в последних девяти матчах потерпели только одно поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры почти не сомневаются в победе Греции, на которую можно поставить за 1.40. Ничью предлагают за 4.45, а победу Молдавии — за 9.00.

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    В принципе, все очевидно, но теперь, после визита сборной России в Кишинев, определенные сомнения все же закрались — а вдруг Молдавия снова выйдет и не пропустит?

    Вряд ли. Греция — не Россия. В отличие от команды Черчесова, греки разберутся, как правильно атаковать ворота Молдавии.

    Но ждать от Греции крупной победы все-таки не стоит, это сборная очень редко забивает больше двух мячей.

    Ставка — победа Греции за 1.40.

    Как вариант — тотал Греции больше 1,5 за 1.72.

    Или же победа Греции со счетом 2:0 за 5.25. 0

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    Молдавия — Греция. Прогноз (к. 5.25) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Молдавия — Греция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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