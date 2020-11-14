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    Зацепится ли Мальта за победу в группе?

    Мальта — Андорра. Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч футбольной Лиги наций 14 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Мальта — Андорра
    Мальта не проигрывает пять матчей кряду
    В субботу, 14 ноября, сборная Мальты на своем поле примет команду Андорры в рамках Лиги наций. Встреча лиги D группы 1, которая пройдет в Та-Кали, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Мальта — Андорра.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D1 14 Ноября 2020 года
    Мальта
  • Валлетта
    •  Мальта 17:00 Андорра Андорра
  • Андорра-ла-Велья
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.70
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 5.50
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    Мальта

    Мальтийская сборная в четырех играх смогла заработать всего пять очков. С разницей голов — 4:4 она находится на втором месте в таблице Группы 1 Лиги D, отставая от лидера Фарер на пять баллов.

    В первом туре Лиги наций Мальта уступила сборной Фарерских островов в Торсхавне (2:3). В следующем матче дома Мальта принимала Латвию и сыграла вничью 1:1.

    7 октября сборная Мальты сразилась с Гибралтаром в товарищеском поединке, в котором она победила (2:0). А в третьем туре Лиги наций была ничья в противостоянии с Андоррой (0:0).

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    Наконец, в предыдущем, четвертом поединке тура островная команда победила на выезде Латвию (1:0). После этого в товарищеской встрече она разгромила Лихтенштейн (3:0).

    Андорра

    Команда не выделяется на международной арене и выступает в низшей лиге D, где набрала только два очка. Гости в последних встречах дважды сыграли в нулевую ничью с Мальтой и Латвией.

    Это самые положительные результаты андорцев за последнее время. Кроме этих ничьих команда дважды уступила Фарерам (0:2 и 0:1).

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    • Также было поражение и в товарищеской встрече с Кабо-Верде (1:2). В своем квартете Лиги наций пиренейская сборная занимает четвертое место с двумя очками.

    Перед грядущим поединком Андорра потерпела разгромное поражение от Португалии в товарищеской встрече со счетом 0:7.

    Прогноз и матч

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — Мальта выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40. 0

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    Мальта — Андорра. Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч футбольной Лиги наций 14 ноября 2020 года. Прогноз на Мальта — Андорра. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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