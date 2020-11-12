Грузия — Северная Македония. Прогноз (к. ) и ставки на квалификацию к Евро-2020 12 ноября 2020 года

12 ноября в финальном стыковом матче Евро-2020 сборная Грузии в Тбилиси сыграет с национальной командой Северной Македонии. Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на Грузия — Северная Македония.

Грузия

8 октября сборная Грузии дома принимала Белоруссию в рамках полуфинального матча квалификации на Евро-2020. На своем поле «Крестоносцы» победили с минимальным счетом (1:0) и находится в шаге от исторического выхода на континентальный турнир.

В Лиге наций эта команда занимает второе место в таблице Группы 2 Лиги С. В четырех матчах она заработала шесть очков.

В первом туре сборная Грузии отправилась в гости к команде Эстонии. В Таллине сборная из кавказской страны добыл первую победу (1:0).

Все прогнозы на Евро-2020

Затем была домашняя ничья с Северной Македонией (1:1). В третьем туре коллектив разошелся на выезде с Арменией (2:2), а в четвертом — в гостях с грядущим соперником (1:1).

Северная Македония

В полуфинале квалификации на Евро-2020 подопечные Игора Ангеловского встретились с Косово и одержали верх в домашней игре (2:1).

В четырех поединках нового сезона Лиги наций эта сборная сумела набрать шесть очков. Благодаря таким показателям она сейчас лидирует в таблице Группы 2, имея разницу голов 7:6.

В ходе первого поединка, который состоялся 5 сентября, Северная Македония обыграла Армению (2:1) на своем поле. Тремя днями позже «Красные львы» сыграли вничью с Грузией (1:1).

В 3-м туре они снова разошлись миром с Эстонией (3:3) в гостях. Наконец, в четвертом поединке им снова разошлись миром с Грузией (1:1), но уже на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,84.

Успех гостей оценивается в 3,02, тогда как ничья — в 2,97.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,27. 0