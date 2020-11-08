«Зенит» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.90) и ставки на тоталы в матче чемпионата России по футболу 8 ноября 2020 года

В воскресенье, 8 ноября, «Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на « Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Краснодар».

«Зенит»

В конце октября — начале ноября у питерского клуба выдался не лучший отрезок — в пяти матчах они потерпели три поражения и одержали лишь одну победу, при этом забивая очень мало.

В стартовом матче Лиги чемпионов питерцы на своем поле уступили «Брюгге» (1:2), почти уйдя от поражения благодаря автоголу, но пропустив на последних минутах.

Затем в матче РПЛ «Зенит» дома проиграл «Рубину» (1:2), забив первым и пропустив дважды, после чего «всухую» уступил в Дортмунде местной «Боруссии» (0:2) в рамках 2-го тура ЛЧ.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В последних матчах питерцы в гостях одолели «Химки» (2:0) в рамках РПЛ, а в домашнем матче ЛЧ упустили победу над «Лацио» (1:1),забив в первом тайме, но не удержав преимущество вв концовке.

После 13 туров РПЛ «Зенит» с 27 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 27-9, по 6 голов забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. Матч может пропустить травмированный Малком.

«Краснодар»

В начале октября «быки» в рамках РПЛ уступил в гостях «Динамо» (0:2) и дома обыграли «Рубин» (3:1), а в выездном матче Лиги чемпионов поделили очки с «Ренном» (1:1).

Дальше у «Краснодара» началась черная полоса. Подопечные Мусаева проиграли дома «Спартаку» (1:3) в рамках РПЛ, а затем были разгромлены «Челси» (0:4) в матче ЛЧ.

В последних матчах «быки» на выезде сначала уступили «Ахмату» (0:2) в матче РПЛ, а потом были биты «Севильей» в Испании (2:3), несмотря на то, что вели к середине первого тайма со счетом 2:0.

С 18 очками после 13 туров «Краснодар» идет на 10-м месте. Разница мячей 22-15, 5 голов забил Маркус Берг, еще 4 — Реми Кабелла. Матч могут пропустить Кабелла и Сергей Петров.

Прогноз и ставки

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 3.50, а на победу «Краснодара» — 4.95.

В прошлом сезоне «Зенит» дома сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и одержал выездную победу (4:2). В 4 из 6 последних встречах команд забивалось 3 и более мячей, еще в 2 матчах — по 2 гола.

В 5 последних личных встречах в РПЛ обе команды покидали поле с забитыми мячами. Прогнозируем, что питерский клуб не проиграет, а встреча будет результативной.

В 9 из 10 предыдущих домашних матчей в чемпионате «Зенит» забивал как минимум 2 гола. Интересен вариант для ставок «Тотал "Зенита" больше 1,5» за 1.60 0