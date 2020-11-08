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    Способна ли «Астон Вилла» на очередной подвиг?

    «Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Англии 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Астон Вилла»
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В воскресенье, 8 ноября, в 8-м туре чемпионата Англии по футболу «Арсенал» в Лондоне сыграет с бирмингемской «Астон Виллой». Встреча начнется в 22:15 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Ноября 2020 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:15 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    После семи проведенных матчей на счету «Арсенала» находится 12 баллов, позволяющие лондонскому коллективу находится на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ.

    В текущем первенстве «канониры» пока играют бескомпромиссно, выиграв три встречи и трижды проиграв, забив за этот весь период девять мячей, а пропустив в свои семь.

    В минувшем туре чемпионата Англии «красно-белые» в гостях обыграли 1:0 «МЮ», а туром ранее они с таким же счетом уступили на своей территории «Лестеру».

    Все прогнозы на АПЛ

    Между этими встречами «Арсенал» провел три игры в Лиге Европы, где вышел победителем из всех этих матчей с общим результатом 9:2. В середине недели лондонцы дома разгромили норвежский «Мольде» — 4:1.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла», которая в минувшем сезоне только чудом избежала понижение в классе, в этом розыгрыше АПЛ стала главной сенсацией.

    Клуб из Бирмингема выиграл четыре поединка на старте АПЛ. Среди них стоить выделить домашний разгром действующего чемпиона «Ливерпуля» со счетом 7:2.

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    • Однако затем «виллианы» сбавили обороты, проиграв в двух последних встречах. Сперва они на своем поле были биты 0:3 «Лидсом», а затем потерпели выездное фиаско от «Саутгемптона» (3:4), проигрывая по ходу матча 0:4.

    Календарь и таблица АПЛ

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Астон Вилла» с 12 баллами находится на восьмой позиции, уступая лишь четыре балла первой строке.

    В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арсенала» — 1.73, победа «Астон Виллы» — 4.90, ничья — 4.00.

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    «Арсенал» неплохо выступает в родных стенах и много забивает, а «Астон Вилла» хотя и нестабильна, но редко когда уходит с поля без забитого мяча. Так что ждем от этой игры виктории хозяев с обоюдными обменами результативными ударами.

    Наши прогноз и ставка — П1 + обе забьют: да. 0

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    «Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Англии 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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