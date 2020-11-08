«Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Англии 8 ноября 2020 года

В воскресенье, 8 ноября, в 8-м туре чемпионата Англии по футболу «Арсенал» в Лондоне сыграет с бирмингемской «Астон Виллой». Встреча начнется в 22:15 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «Астон Вилла».

«Арсенал»

После семи проведенных матчей на счету «Арсенала» находится 12 баллов, позволяющие лондонскому коллективу находится на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ.

В текущем первенстве «канониры» пока играют бескомпромиссно, выиграв три встречи и трижды проиграв, забив за этот весь период девять мячей, а пропустив в свои семь.

В минувшем туре чемпионата Англии «красно-белые» в гостях обыграли 1:0 «МЮ», а туром ранее они с таким же счетом уступили на своей территории «Лестеру».

Все прогнозы на АПЛ

Между этими встречами «Арсенал» провел три игры в Лиге Европы, где вышел победителем из всех этих матчей с общим результатом 9:2. В середине недели лондонцы дома разгромили норвежский «Мольде» — 4:1.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла», которая в минувшем сезоне только чудом избежала понижение в классе, в этом розыгрыше АПЛ стала главной сенсацией.

Клуб из Бирмингема выиграл четыре поединка на старте АПЛ. Среди них стоить выделить домашний разгром действующего чемпиона «Ливерпуля» со счетом 7:2.

Однако затем «виллианы» сбавили обороты, проиграв в двух последних встречах. Сперва они на своем поле были биты 0:3 «Лидсом», а затем потерпели выездное фиаско от «Саутгемптона» (3:4), проигрывая по ходу матча 0:4.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице чемпионата Англии «Астон Вилла» с 12 баллами находится на восьмой позиции, уступая лишь четыре балла первой строке.

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 3:2 и 0:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арсенала» — 1.73, победа «Астон Виллы» — 4.90, ничья — 4.00.

«Арсенал» неплохо выступает в родных стенах и много забивает, а «Астон Вилла» хотя и нестабильна, но редко когда уходит с поля без забитого мяча. Так что ждем от этой игры виктории хозяев с обоюдными обменами результативными ударами.

Наши прогноз и ставка — П1 + обе забьют: да. 0