ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманФеноменальная игра вратарей и очередные ошибки Кумана. «Барселона» с трудом обыграла «Динамо» «Зенит» — «Лацио»Лучше, чем ничего. «Зенит» почти простился с плей-офф ЛЧ Шапи открывает счет со штрафногоБезумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
  • 21:43
    • Эджуке сыграет в атаке ЦСКА против «Фейеноорда»
  • 23:00
    • «Наполи» по-волевому переиграл «Риеку», «Реал Сосьедад» минимально обыграл АЗ
  • 22:54
    • «Бенфика» спаслась в матче с «Рейнджерс», «Стандард» проиграл «Леху»
  • 22:52
    • ПАОК разгромил ПСВ, «Гранада» справилась с «Омонией»
  • 22:51
    • «Рома» разгромила «Клуж», Майораль оформил дубль.
  • 22:46
    • «Тоттенхэм» взял верх над «Лудогорцем» в Болгарии
  • 21:59
    • Сборная России разгромила Финляндию на «Кубке Карьяла»
    Все новости спорта

    Порадуют ли «Кардифф» и «Бристоль» результативной игрой?

    «Кардифф Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки на Чемпионшип 6 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кардифф Сити Прогнозы на Бристоль Сити
    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Бристоль Сити»
    «Кардифф Сити» забивал в восьми из десяти предыдущих матчей
    «Кардифф Сити» встретится на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 11-го тура Чемпиошипа. Матч пройдет 6 ноября в Кардиффе, начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Бристоль Сити».

    «Кардифф Сити»

    «Кардифф» после десяти туров занимает в таблице Чемпионшипа 13-е место. Не самая плохая ситуация, учитывая, что в лиге выступают 24 клуба.

    В пяти предыдущих матчах валлийская команда потерпела только одно поражение. Правда, и победа была всего лишь одна в этот период — в прошлом туре «Кардифф» разгромил дома «Барнсли» (3:0).

    «Кардифф» в самом начале сезона дважды уступил на своем поле, но со временем результаты в домашних матчах улучшились. В конце октября в Уэльсе не смогли выиграть две команды из топ-6 — «Борнмут» и «Мидлсбро».

    Все прогнозы на АПЛ

    Также стоит отметить, что «Кардифф» забивал в восьми из десяти предыдущих матчей.

    «Бристоль Сити»

    Тем временем «Бристоль» находится на седьмой строчке, несмотря на то, что в пяти последних матчах одержал только одну победу.

    Дело в том, что «Бристоль» очень мощно стартовал, набрав в пяти стартовых турах 13 очков. Но после этого в игре команды начался небольшой спад.

  • Артета возвращает «Арсенал» к былой славе. Сульшер пока страдает в «Юнайтед»
  • Встреча команд на «Олд Траффорд» показала, что «канониры» прогрессируют более быстрыми темпами
  • 03/11/2020

    • После четырех матчей без побед «Бристоль» в прошлом туре выиграл в гостях у «Хаддерсфилда» со счетом 2:1.

    И если что, в текущем чемпионате «Бристоль» в пяти гостевых матчах набрал 10 очков.

    Прогноз и ставка

    На «Кардифф» в предстоящем матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Бристоля» — за 3.34.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    Без сомнений здесь можно говорить только о том, что в этом матче, в первую очередь, надо забыть о ставках на исход. Максимально непредсказуемая игра, как, в принципе, почти любой матч в Чемпионшипе.

    Оптимальный вариант — ставка на обе команды забьют за 1.88.

    А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.36. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Фейенорд — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Заря — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Милан — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вильярреал — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Вольфсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Янг Бойз — ЦСКА София
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Селтик — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Антверпен — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Слован Либерец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • 02:24     ЦСКА — «Динамо» Загреб
  • Били-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
    • 02:15 30/10/2020     Антуан Гризманн
  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
    • 21:58 02/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Кардифф Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки на Чемпионшип 6 ноября 2020 года. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Бристоль Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры