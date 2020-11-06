«Кардифф Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки на Чемпионшип 6 ноября 2020 года

«Кардифф Сити» встретится на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 11-го тура Чемпиошипа. Матч пройдет 6 ноября в Кардиффе, начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Бристоль Сити».

«Кардифф Сити»

«Кардифф» после десяти туров занимает в таблице Чемпионшипа 13-е место. Не самая плохая ситуация, учитывая, что в лиге выступают 24 клуба.

В пяти предыдущих матчах валлийская команда потерпела только одно поражение. Правда, и победа была всего лишь одна в этот период — в прошлом туре «Кардифф» разгромил дома «Барнсли» (3:0).

«Кардифф» в самом начале сезона дважды уступил на своем поле, но со временем результаты в домашних матчах улучшились. В конце октября в Уэльсе не смогли выиграть две команды из топ-6 — «Борнмут» и «Мидлсбро».

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Также стоит отметить, что «Кардифф» забивал в восьми из десяти предыдущих матчей.

«Бристоль Сити»

Тем временем «Бристоль» находится на седьмой строчке, несмотря на то, что в пяти последних матчах одержал только одну победу.

Дело в том, что «Бристоль» очень мощно стартовал, набрав в пяти стартовых турах 13 очков. Но после этого в игре команды начался небольшой спад.

После четырех матчей без побед «Бристоль» в прошлом туре выиграл в гостях у «Хаддерсфилда» со счетом 2:1.

И если что, в текущем чемпионате «Бристоль» в пяти гостевых матчах набрал 10 очков.

Прогноз и ставка

На «Кардифф» в предстоящем матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Бристоля» — за 3.34.

Без сомнений здесь можно говорить только о том, что в этом матче, в первую очередь, надо забыть о ставках на исход. Максимально непредсказуемая игра, как, в принципе, почти любой матч в Чемпионшипе.

Оптимальный вариант — ставка на обе команды забьют за 1.88.

А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.36. 0