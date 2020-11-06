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    Продлит ли «Брайтон» ужасную серию «Бернли»?

    «Брайтон» — «Бернли». Прогноз (к. 1.93) и ставки на чемпионат Англии 6 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Бернли»
    «Брайтон» забивал в каждом матче текущего сезона
    «Брайтон» встретится на своем поле с «Бернли» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Брайтон» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Ноября 2020 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 20:30 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    Безвыигрышая серия «Брайтона» в минувшее воскресенье достигла шести матчей. Команда Грэма Поттера в прошлом туре уступила на выезде «Тоттенхэму» (1:2). Правда, надо отметить, что «Брайтон» провел очень бодрый матч, и даже сам Жозе Моуринью признал, что по качеству игры его команда была хуже в тот вечер. Но три очка улетели в копилку лондонского клуба, поэтому в «Брайтоне» вряд ли обрадовались комплиментами от «Особенного».

    Свою пока что единственную победу «Брайтон» одержал еще в конце сентября, когда неожиданно легко выиграл в гостевом матче с «Ньюкаслом» (3:0).

    После этого из позитивного можно выделить только ничьи с «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвичем».

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    Но есть, кстати, один интересный момент. «Брайтон» забивал во всех семи матчах, и, если что, его соперниками уже были «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Тоттенхэм». Неплохо для команды, которая изначально понимает, что ее ждут серьезные разборки в нижней части турнирной таблицы.

    «Бернли»

    Тем временем «Бернли» после шести туров нырнул на самое дно. Крепкая команда Шона Дайча набрала всего лишь одно очко и пока что занимает последнее место.

    И это, безусловно, одна из неожиданностей первых туров АПЛ. «Бернли» уже успел приучить своих болельщиков к более позитивным эмоциям, но сейчас явно что-то пошло не так.

    Гостевой матч против «Вест Бромвича» — единственный, в котором «Бернли» не уступил. Игра завершилась со счетом 0:0.

    В остальных же матчах «Бернли» только пропускал. Частично неудачи можно списать на сложный график. «Бернли» уже играл с «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Челси». Но в целом видно, что текущий сезон, скорее всего, станет для «Бернли» самым сложным за последние несколько лет.

    Прогноз и ставка

    На победу «Брайтона» в предстоящем матче можно поставить за 1.93, на ничью за 3.65, а на «Бернли» — за 4.30.

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    Сложный матч с точки зрения выбора ставки — и на исход, и на голы. И все-таки отталкиваться надо, прежде всего, от возможностей «Брайтона», который в каждой игре пытается не только разрушать (как это, в основном, делает «Бернли»), но и создавать.

    Поэтому наша ставка — на победу «Брайтона» за 1.93.

    Будет непросто, но у хозяев есть возможность воспользоваться беззубостью «Бернли» и набрать важнейшие три очка. 0

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    «Брайтон» — «Бернли». Прогноз (к. 1.93) и ставки на чемпионат Англии 6 ноября 2020 года. Прогноз на «Брайтон» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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