«Брайтон» — «Бернли». Прогноз (к. 1.93) и ставки на чемпионат Англии 6 ноября 2020 года

«Брайтон» встретится на своем поле с «Бернли» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Брайтон» — «Бернли».

«Брайтон»

Безвыигрышая серия «Брайтона» в минувшее воскресенье достигла шести матчей. Команда Грэма Поттера в прошлом туре уступила на выезде «Тоттенхэму» (1:2). Правда, надо отметить, что «Брайтон» провел очень бодрый матч, и даже сам Жозе Моуринью признал, что по качеству игры его команда была хуже в тот вечер. Но три очка улетели в копилку лондонского клуба, поэтому в «Брайтоне» вряд ли обрадовались комплиментами от «Особенного».

Свою пока что единственную победу «Брайтон» одержал еще в конце сентября, когда неожиданно легко выиграл в гостевом матче с «Ньюкаслом» (3:0).

После этого из позитивного можно выделить только ничьи с «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвичем».

Все прогнозы на АПЛ

Но есть, кстати, один интересный момент. «Брайтон» забивал во всех семи матчах, и, если что, его соперниками уже были «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Тоттенхэм». Неплохо для команды, которая изначально понимает, что ее ждут серьезные разборки в нижней части турнирной таблицы.

«Бернли»

Тем временем «Бернли» после шести туров нырнул на самое дно. Крепкая команда Шона Дайча набрала всего лишь одно очко и пока что занимает последнее место.

И это, безусловно, одна из неожиданностей первых туров АПЛ. «Бернли» уже успел приучить своих болельщиков к более позитивным эмоциям, но сейчас явно что-то пошло не так.

Гостевой матч против «Вест Бромвича» — единственный, в котором «Бернли» не уступил. Игра завершилась со счетом 0:0.

В остальных же матчах «Бернли» только пропускал. Частично неудачи можно списать на сложный график. «Бернли» уже играл с «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Челси». Но в целом видно, что текущий сезон, скорее всего, станет для «Бернли» самым сложным за последние несколько лет.

Прогноз и ставка

На победу «Брайтона» в предстоящем матче можно поставить за 1.93, на ничью за 3.65, а на «Бернли» — за 4.30.

Сложный матч с точки зрения выбора ставки — и на исход, и на голы. И все-таки отталкиваться надо, прежде всего, от возможностей «Брайтона», который в каждой игре пытается не только разрушать (как это, в основном, делает «Бернли»), но и создавать.

Поэтому наша ставка — на победу «Брайтона» за 1.93.

Будет непросто, но у хозяев есть возможность воспользоваться беззубостью «Бернли» и набрать важнейшие три очка. 0