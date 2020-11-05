«Реал Сосьедад» — АЗ. Прогноз (к. 2.45) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

«Реал Сосьедад» встретится на своем поле с АЗ в 3-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 ноября в Праге, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — АЗ.

«Реал Сосьедад»

Первую встречу в новом еврокубковом сезоне команда из Страны Басков провела в Хорватии. В поединке с «Риекой» гости сумели вырвать победу на 93-й минуте (1:0).

Во втором туре группового этапа Лиги Европы сансебастьянцы потерпели поражение. В домашнем матче они уступили «Наполи» (0:1) и занимают третье место.

При этом «Реал Сосьедад» уверенно стартовал в Примере. За 8 матчей чемпионата баски набрали 17 баллов и возглавили таблицу.

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Поражение от «Наполи» — единственное для клуба в шести предыдущих матчах во всех турнирах. В остальных поединках он одержал победу.

АЗ

Голландский клуб стал автором главной сенсации первого тура. АЗ сумел выиграть на выезде у «Наполи» со счетом 1:0,

И что еще удивительнее, это была первая первая победа АЗ в текущем сезоне. До этого матча в чемпионате Нидерладов все пять матчей команды из Алкмара завершились вничью.

А единственное на данный момент поражение АЗ потерпел в середине сентября. Тогда голландцы проиграли киевскому «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

Во втором туре группы Лиги Европы алкмарцы победили «Риеку» (4:1) на своем поле. Беспроигрышная серия клуба составляет восемь поединков во всех турнирах.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 2,45. 0