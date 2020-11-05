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    Лишит ли «Реал Сосьедад» лидерства АЗ?

    «Реал Сосьедад» — АЗ. Прогноз (к. 2.45) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — АЗ
    АЗ не проигрывает восемь матчей кряду
    «Реал Сосьедад» встретится на своем поле с АЗ в 3-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 ноября в Праге, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — АЗ.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 05 Ноября 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:55 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
  • Алкмар
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    Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 5.20
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    «Реал Сосьедад»

    Первую встречу в новом еврокубковом сезоне команда из Страны Басков провела в Хорватии. В поединке с «Риекой» гости сумели вырвать победу на 93-й минуте (1:0).

    Во втором туре группового этапа Лиги Европы сансебастьянцы потерпели поражение. В домашнем матче они уступили «Наполи» (0:1) и занимают третье место.

    При этом «Реал Сосьедад» уверенно стартовал в Примере. За 8 матчей чемпионата баски набрали 17 баллов и возглавили таблицу.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Поражение от «Наполи» — единственное для клуба в шести предыдущих матчах во всех турнирах. В остальных поединках он одержал победу.

    АЗ

    Голландский клуб стал автором главной сенсации первого тура. АЗ сумел выиграть на выезде у «Наполи» со счетом 1:0,

    И что еще удивительнее, это была первая первая победа АЗ в текущем сезоне. До этого матча в чемпионате Нидерладов все пять матчей команды из Алкмара завершились вничью.

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    • А единственное на данный момент поражение АЗ потерпел в середине сентября. Тогда голландцы проиграли киевскому «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

    Во втором туре группы Лиги Европы алкмарцы победили «Риеку» (4:1) на своем поле. Беспроигрышная серия клуба составляет восемь поединков во всех турнирах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 2,45. 0

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    «Реал Сосьедад» — АЗ. Прогноз (к. 2.45) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — АЗ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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