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    Сможет ли ПСВ набрать очки в Салониках?

    ПАОК — ПСВ Эйндховен. Прогноз и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

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    Греческий ПАОК встретится с ПСВ Эйндховен в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 5 ноября в Салониках, начало — в 20:55 мск. Прогноз на ПАОК — ПСВ Эйндховен.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 05 Ноября 2020 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 20:55 ПСВ ПСВ
  • Лига Европы. Группа E
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    ПАОК

    У ПАОК пока ни одной победы в групповом этапе, но греки при этом еще ни разу и не проигрывали.

    В первом туре клуб из Салоник сыграл вничью с кипрской «Омонией» (1:1). Результатом в ПАОК, конечно, остались недовольны, но на самом деле у киприотов очень приличная команда.

    А на прошлой неделе ПАОК разошелся миром с испанской «Гранадой» (0:0).

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    В этом сезоне ПАОК проиграл только два матча — это были встречи с «Краснодаром» в квалификации Лиги чемпионов. При этом не надо забывать, что греки в отборе ЛЧ прошли лиссабонскую «Бенфику».

    ПСВ

    Между тем, ПСВ в стартовом туре не устоял перед «Гранадой», проиграв испанцам на своем поле со счетом 1:2.

    И самое печальное, что по игре голландце были ни чуть не лучше соперника, то есть поражение абсолютно закономерное.

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    • Первые очки клуб из Эйндховена набрал на прошлой неделе. ПСВ одержал гостевую победу над «Омонией», забив решающий гол за несколько минут до финального свистка.

    В чемпионате Нидерландов ПСВ после семи туров занимает третье место, отставая на два очка от «Аякса» и «Витесса».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры пришли к выводу, что у ПАОК больше шансов на победу в предстоящем матче. Поставить на хозяев можно за 2.17, ничью предлагают за 3.65, а победу ПСВ — за 3.44.

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    И наверное с таким раскладом стоит согласиться. ПСВ приехал в Грецию с кадровыми проблемами. Это первая причина. Но самое главное — ПСВ в последние годы стал заметно слабее.

    Ставка — победа ПАОК за 2.17.

    А также ставка на тотал ПАОК больше 1,5 за 2.19. 0

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    ПАОК — ПСВ Эйндховен. Прогноз и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на ПАОК — ПСВ Эйндховен. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
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