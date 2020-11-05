ПАОК — ПСВ Эйндховен. Прогноз и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

Греческий ПАОК встретится с ПСВ Эйндховен в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 5 ноября в Салониках, начало — в 20:55 мск. Прогноз на ПАОК — ПСВ Эйндховен.

ПАОК

У ПАОК пока ни одной победы в групповом этапе, но греки при этом еще ни разу и не проигрывали.

В первом туре клуб из Салоник сыграл вничью с кипрской «Омонией» (1:1). Результатом в ПАОК, конечно, остались недовольны, но на самом деле у киприотов очень приличная команда.

А на прошлой неделе ПАОК разошелся миром с испанской «Гранадой» (0:0).

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В этом сезоне ПАОК проиграл только два матча — это были встречи с «Краснодаром» в квалификации Лиги чемпионов. При этом не надо забывать, что греки в отборе ЛЧ прошли лиссабонскую «Бенфику».

ПСВ

Между тем, ПСВ в стартовом туре не устоял перед «Гранадой», проиграв испанцам на своем поле со счетом 1:2.

И самое печальное, что по игре голландце были ни чуть не лучше соперника, то есть поражение абсолютно закономерное.

Первые очки клуб из Эйндховена набрал на прошлой неделе. ПСВ одержал гостевую победу над «Омонией», забив решающий гол за несколько минут до финального свистка.

В чемпионате Нидерландов ПСВ после семи туров занимает третье место, отставая на два очка от «Аякса» и «Витесса».

Прогноз и ставка

Букмекеры пришли к выводу, что у ПАОК больше шансов на победу в предстоящем матче. Поставить на хозяев можно за 2.17, ничью предлагают за 3.65, а победу ПСВ — за 3.44.

И наверное с таким раскладом стоит согласиться. ПСВ приехал в Грецию с кадровыми проблемами. Это первая причина. Но самое главное — ПСВ в последние годы стал заметно слабее.

Ставка — победа ПАОК за 2.17.

А также ставка на тотал ПАОК больше 1,5 за 2.19. 0