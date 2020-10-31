«Арминия» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Бундеслиги 31 октября 2020 года

В шестом туре чемпионата Германии «Арминия» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Билефельдер Альм» 31 октября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Арминия» — «Боруссия» Д.

«Арминия»

Выходцы Второй Бундеслиги из Билефельда в пяти играх главного турнира Германии заработали 4 балла. В таблице чемпионата эта команда находится на 14 месте.

В самом начале сезона «Арминия» встретилась с «Эссеном» в 1/32 финала Кубка страны. Гостевой поединок синие проиграли (0:1), из-за чего на ранней стадии попрощались с турниром.

В Бундеслиге подопечные Уве Нойхауза начали свои выступления с ничейной битвы с «Айнтрахтом» (1:1), а во втором туре эта команда на своем поле переиграла «Кельн» (1:0).

Календарь и таблица Бундеслиги

Но в трех следующих матчах немецкого первенства «Арминия» осталась без очков. В этих играх коллектив Нойхауза потерпел поражения от «Вердера» (0:1), «Баварии» (1:4) и «Вольфсбурга» (1:2).

«Боруссия» Д

Дортмундская команда замыкает сейчас тройку лидеров чемпионата. Она и «Бавария» имеют по 12 очков, а от «РБ Лейпцига» эти коллективы отстают на 1 пункт.

За 5 туров «Боруссия» Д пропустила всего 2 гола. Среди других команд это лучший показатель в обороне. В начале сезона «шмели» разгромили «Дуйсбург» в Кубке (5:0).

Затем в чемпионате подопечные Люсьена Фавра раскатали «Боруссию» М (3:0) и проиграли «Аугсбургу» (0:2). После этого было поражение от «Баварии» в Суперкубке Германии (2:3).

Позже в чемпионате «Боруссия» Д победила «Фрайбург» (4:0), «Хоффенхайм» (1:0) и «Шальке» (3:0), а в еврокубках черно-желтые уступили «Лацио» (1:3) и взяли верх над «Зенитом» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Арминии» в матче шестого тура Бундеслиги букмекеры предлагают поставить за 7.70, на ничью они дают коэффициент 5.05, а на победу «Боруссии» Д — 1.43.

За 5 матчей Бундеслиги «Арминия» успела пропустить 8 голов, а дортмундская команда забила 11 мячей.

В очной игре «шмели» могут добыть крупную победу над соперниками, которые совсем недавно выступали во втором по силе чемпионате. Наши прогноз и ставка — победа «Боруссии» Д с форой -1 за 1.66. 0