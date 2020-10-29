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    Как «Бенфика» встретит «Стандард» на своем поле?

    «Бенфика» — «Стандард». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Стандард»
    Ян Вертонген
    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Бенфика» будет принимать «Стандард». Игра пройдет на «Эштадиу да Луш» 29 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Стандард».
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 29 Октября 2020 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:00 Стандард Стандард
  • Льеж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 13.00
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    «Бенфика»

    В первом матче группового раунда Лиги Европы португальская команда в Польше одолела «Лех» в непростой игре (2:4). В таблице Группы D «орлы» пока лидируют.

    Все хорошо у «Бенфики» и в домашнем первенстве. За 5 туров коллектив из Лиссабона добыл максимальное количество очков — 15, а в таблице Примейры-лиги красные лидируют.

    От ближайших соперников в гонке за чемпионство «Бенфика» на старте успела оторваться на 5 пунктов. Новый сезон в Португалии «славные» начали с разгрома над «Фамаликаном» (5:1).

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    Затем подопечные Жоржи Жезуша переиграли «Морейренси» (2:0) и «Фаренсе» (3:2). А после паузы на Лигу наций «Бенфика» раскатала «Риу Аве» (3:0) и спокойно разобралась с командой «Белененсеш» (2:0).

    «Стандард»

    Бельгийская команда из Льежа на старте ЛЕ принимала в родных стенах «Рейнджерс». Однако справиться с шотландским коллективом хозяевам не удалось (0:2).

    В чемпионате Бельгии «Стандард» успел сыграть в десяти турах. В них красные набрали 18 очков, а в таблице Высшей лиги этот клуб находится на пятом месте, отставая от лидеров на 2 балла.

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  • 26/10/2020

    • Первое поражение в сезоне подопечные Филиппа Монтанье потерпели в пятом туре. В гостевом матче его команда уступила «Хеверли Лувен» (0:1). Но уже в следующем поединке клуб из Льежа победил «Кортрейк» (2:1).

    В конце сентября «Стандард» расписал мировую с «Зюльте-Варегем» (2:2), после чего была победа над «Шарлеруа» (2:1). В двух других матчах красные сыграли вничью с «Брюгге» (1:1) и уступили «Синт-Трейдену» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Бенфики» в игре второго тура группового раунда Лиги Европы букмекеры предлагают поставить за 1.26. Ничья оценивается в 6.70, а победа «Стандарда» — в 11.5.

    Если не считать квалификацию Лиги чемпионов, «Бенфика» победила во всех официальных играх нового сезона. Команда Жезуса демонстрирует убедительные результаты и много забивает (19 голов в шести матчах во всех турнирах).

    На «Эштадиу да Луш» хозяева продолжат свою солидную серию. Наши прогноз и ставка — «Бенфика» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.73. 0

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    «Бенфика» — «Стандард». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Бенфика» — «Стандард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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