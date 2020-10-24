«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 24 октября 2020 года

«Манчестер Юнайтед»
После четырех туров английского первенства манчестерский коллектив расположился в нижней части таблицы. Пока с 6 баллами в копилке он занимает 15 позицию.
Новый сезон «МЮ» начал с поражения в чемпионате Англии. Дома команда Уле-Гуннара Сульшера влетела «Кристал Пэлас» (1:3), но уже во втором туре «дьяволы» победили «Брайтон» (3:2).
В следующей встрече Премьер-лиги «манкунианцы» крупно проиграли «Тоттенхэму» (1:6), а 17 октября команда из Манчестера разгромила «Ньюкасл» (4:1).
В Кубке лиги дела у «Манчестер Юнайтед» складываются удачнее. В 1/16 коллектив Сульшера прошел «Лутон Таун» (3:0), а в 1/8 он прихлопнул «Брайтон» (3:0). На старте ЛЧ «МЮ» победил ПСЖ (2:1).
«Челси»
Лондонская команда находится в середине таблицы. За пять туров АПЛ «пенсионеры» завоевали 8 очков, из-за чего они пока занимают восьмую позицию.
Несмотря на громкие приобретения летом, у подопечных Фрэнка Лэмпарда все еще имеются проблемы со стабильностью. «Челси» не может выиграть 2 матча кряду.
На старте АПЛ «аристократы» победили «Брайтон» (3:1), а затем было поражение от «Ливерпуля» (0:2). Позже в Премьер-лиге лондонцы расписали мировую с «Вест Бромвичем» (3:3).
В октябре «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0) и заработал 1 балл в противостоянии с «Саутгемптоном» (3:3). В Лиге чемпионов синие обошлись без голов в матче с «Севильей» (0:0).
Прогноз и ставка
Победа «МЮ» в матче шестого тура АПЛ оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.74, а на победу «Челси» — 2.95.
Пока оба клуба находятся не в лучших кондициях. С новыми трансферами команды не могут набрать нужную форму, но между собой они повоюют за 3 очка.
На «Олд Траффорд» в последнее время соперники выступают результативно. В грядущем матче голов тоже будет достаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.63. 0