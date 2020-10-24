«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч АПЛ 24 октября 2020 года

В шестом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 24 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

«Манчестер Юнайтед»

После четырех туров английского первенства манчестерский коллектив расположился в нижней части таблицы. Пока с 6 баллами в копилке он занимает 15 позицию.

Новый сезон «МЮ» начал с поражения в чемпионате Англии. Дома команда Уле-Гуннара Сульшера влетела «Кристал Пэлас» (1:3), но уже во втором туре «дьяволы» победили «Брайтон» (3:2).

В следующей встрече Премьер-лиги «манкунианцы» крупно проиграли «Тоттенхэму» (1:6), а 17 октября команда из Манчестера разгромила «Ньюкасл» (4:1).

Все прогнозы на АПЛ

В Кубке лиги дела у «Манчестер Юнайтед» складываются удачнее. В 1/16 коллектив Сульшера прошел «Лутон Таун» (3:0), а в 1/8 он прихлопнул «Брайтон» (3:0). На старте ЛЧ «МЮ» победил ПСЖ (2:1).

«Челси»

Лондонская команда находится в середине таблицы. За пять туров АПЛ «пенсионеры» завоевали 8 очков, из-за чего они пока занимают восьмую позицию.

Несмотря на громкие приобретения летом, у подопечных Фрэнка Лэмпарда все еще имеются проблемы со стабильностью. «Челси» не может выиграть 2 матча кряду.

На старте АПЛ «аристократы» победили «Брайтон» (3:1), а затем было поражение от «Ливерпуля» (0:2). Позже в Премьер-лиге лондонцы расписали мировую с «Вест Бромвичем» (3:3).

В октябре «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0) и заработал 1 балл в противостоянии с «Саутгемптоном» (3:3). В Лиге чемпионов синие обошлись без голов в матче с «Севильей» (0:0).

Прогноз и ставка

Победа «МЮ» в матче шестого тура АПЛ оценивается в 2.38, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.74, а на победу «Челси» — 2.95.

Пока оба клуба находятся не в лучших кондициях. С новыми трансферами команды не могут набрать нужную форму, но между собой они повоюют за 3 очка.

На «Олд Траффорд» в последнее время соперники выступают результативно. В грядущем матче голов тоже будет достаточно. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.63. 0