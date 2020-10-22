ПСВ Эйндховен — «Гранада». Прогноз (3.70) и ставки на Лигу Европы 22 октября 2020 года

Голландский ПСВ Эйндховен встретится на своем поле с «Гранадой» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 22 октября, начало — в 19:55 мск. Прогноз на ПСВ Эйндховен — «Гранада».

ПСВ

В этом сезоне ПСВ пришлось пробиваться в групповой этап Лиги Европы через квалификацию. Впрочем, каких-то серьезных проблем с этим у голландского клуба не возникло.

В третьем раунде отбора клуб из Эйндховена разгромил словенскую «Муру» со счетом 5:1.

А в решающем раунде ПСВ одержал победу над норвежским «Русенборгом» (2:0).

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В чемпионате Нидерландов ПСВ лидирует после первых пяти туров, набрав 13 очков. В среднем команда Роджера Шмидта забивает по два мяча за игру.

«Гранада»

В квалификации Лиги Европы пришлось играть и «Гранаде». Как и ПСВ, испанский клуб прошел отбор.

Сначала «Гранада» разгромила эстонскую «Теуту», дальше была победа над грузинским «Локомотивом», а в заключительном раунде команда Диего Мартинеса выиграла у шведского «Мальме». В этих матчах «Гранада» забила девять мячей.

В Ла Лиге «Гранада» на данный момент занимает шестое место, набрав в пяти матчах 10 очков.

В минувшие выходные «Гранада» выиграла дома у «Севильи», и эту победу вряд ли можно назвать сенсационной.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу ПСВ за 2.11, на ничью за 3.56, а на «Гранаду» — за 3.70.

Одно можно сказать точно — ПСВ ждет сложная игра. И голландцев вряд ли можно считать фаворитами предстоящего матча.

Ставка — победа «Гранады» за 3.70. Испанцы знают, как сыграть в защите и при этом всегда найдут несколько моментов, чтобы забить.

И вторая ставка — тотал «Гранады» больше 1,5 за 3.32. 0