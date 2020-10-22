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    Сможет ли ПСВ остановить «Гранаду»?

    ПСВ Эйндховен — «Гранада». Прогноз (3.70) и ставки на Лигу Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ Эйндховен — «Гранада»
    «Гранада» поехала в гости к ПСВ Эйндховен после победы над «Севильей»
    Голландский ПСВ Эйндховен встретится на своем поле с «Гранадой» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 22 октября, начало — в 19:55 мск. Прогноз на ПСВ Эйндховен — «Гранада».
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 22 Октября 2020 года
    ПСВ
  • Лига Европы. Группа E
    •  ПСВ 19:55 Гранада Гранада
  • Гранада
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    ПСВ

    В этом сезоне ПСВ пришлось пробиваться в групповой этап Лиги Европы через квалификацию. Впрочем, каких-то серьезных проблем с этим у голландского клуба не возникло.

    В третьем раунде отбора клуб из Эйндховена разгромил словенскую «Муру» со счетом 5:1.

    А в решающем раунде ПСВ одержал победу над норвежским «Русенборгом» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате Нидерландов ПСВ лидирует после первых пяти туров, набрав 13 очков. В среднем команда Роджера Шмидта забивает по два мяча за игру.

    «Гранада»

    В квалификации Лиги Европы пришлось играть и «Гранаде». Как и ПСВ, испанский клуб прошел отбор.

    Сначала «Гранада» разгромила эстонскую «Теуту», дальше была победа над грузинским «Локомотивом», а в заключительном раунде команда Диего Мартинеса выиграла у шведского «Мальме». В этих матчах «Гранада» забила девять мячей.

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    • В Ла Лиге «Гранада» на данный момент занимает шестое место, набрав в пяти матчах 10 очков.

    В минувшие выходные «Гранада» выиграла дома у «Севильи», и эту победу вряд ли можно назвать сенсационной.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу ПСВ за 2.11, на ничью за 3.56, а на «Гранаду» — за 3.70.

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    Одно можно сказать точно — ПСВ ждет сложная игра. И голландцев вряд ли можно считать фаворитами предстоящего матча.

    Ставка — победа «Гранады» за 3.70. Испанцы знают, как сыграть в защите и при этом всегда найдут несколько моментов, чтобы забить.

    И вторая ставка — тотал «Гранады» больше 1,5 за 3.32. 0

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    ПСВ Эйндховен — «Гранада». Прогноз (3.70) и ставки на Лигу Европы 22 октября 2020 года. Прогноз на ПСВ Эйндховен — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70
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