ПСВ Эйндховен — «Гранада». Прогноз (3.70) и ставки на Лигу Европы 22 октября 2020 года

ПСВ
В этом сезоне ПСВ пришлось пробиваться в групповой этап Лиги Европы через квалификацию. Впрочем, каких-то серьезных проблем с этим у голландского клуба не возникло.
В третьем раунде отбора клуб из Эйндховена разгромил словенскую «Муру» со счетом 5:1.
А в решающем раунде ПСВ одержал победу над норвежским «Русенборгом» (2:0).
В чемпионате Нидерландов ПСВ лидирует после первых пяти туров, набрав 13 очков. В среднем команда Роджера Шмидта забивает по два мяча за игру.
«Гранада»
В квалификации Лиги Европы пришлось играть и «Гранаде». Как и ПСВ, испанский клуб прошел отбор.
Сначала «Гранада» разгромила эстонскую «Теуту», дальше была победа над грузинским «Локомотивом», а в заключительном раунде команда Диего Мартинеса выиграла у шведского «Мальме». В этих матчах «Гранада» забила девять мячей.
В Ла Лиге «Гранада» на данный момент занимает шестое место, набрав в пяти матчах 10 очков.
В минувшие выходные «Гранада» выиграла дома у «Севильи», и эту победу вряд ли можно назвать сенсационной.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на победу ПСВ за 2.11, на ничью за 3.56, а на «Гранаду» — за 3.70.
Одно можно сказать точно — ПСВ ждет сложная игра. И голландцев вряд ли можно считать фаворитами предстоящего матча.
Ставка — победа «Гранады» за 3.70. Испанцы знают, как сыграть в защите и при этом всегда найдут несколько моментов, чтобы забить.
И вторая ставка — тотал «Гранады» больше 1,5 за 3.32. 0