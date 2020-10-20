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    В Лондоне хозяева дадут бой победителям Лиги Европы

    «Челси» — «Севилья». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Севилья»
    Тимо Вернер
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 20 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Севилья».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 20 Октября 2020 года
    Челси
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    •  Челси 22:00 Севилья Севилья
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    «Челси»

    В чемпионате Англии лондонский клуб пока занимает седьмую строчку. За пять туров «пенсионеры» заработали 8 баллов и отстали от лидерской позиции на 5 пунктов.

    В стартовой игре сезона команда Фрэнка Лэмпарда одолела «Брайтон» (3:1), но уже во втором туре синие не справились с испытанием в виде матча против «Ливерпуля» (0:2).

    Далее была встреча с «Барнсли» в Кубке лиги, в которой лондонцы разгромили скромных соперников (3:0), а в АПЛ «аристократы» неожиданно потеряли очки во встрече с «Вест Бромвичем» (3:3).

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    Неудачная серия продолжилась вылетом из Кубка от «Тоттенхэма» по пенальти (1:1, 4:5), а затем в чемпионате «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0) и расписал мировую с «Саутгемптоном» (3:3).

    «Севилья»

    Минувшую еврокубковую кампанию «Севилья» провела в Лиге Европы. И снова испанская команда завоевала золото в родном для себя турнире благодаря победе в финале над «Интером» (3:2).

    На старте нового сезона «Севилью» ожидала битва за Суперкубок УЕФА против «Баварии». В этом матче подопечные Юлена Лопетеги выглядели очень достойно, но уступили мюнхенцам на 104-й минуте овертайма (1:2).

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    • После поражения от «Баварии» испанская команда переиграла «Кадис» в стартовом туре Примеры (3:1). Далее была еще одна победа в чемпионате над «Леванте» дома (1:0).

    А 4 октября «Севилья» отправилась в гости к «Барсе». На «Камп Ноу» красно-белые расписали с каталонцами мировую (1:1). В шестом туре Ла Лиги коллектив Лопетеги влетел «Гранаде» (0:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Челси» в игре первого тура ЛЧ оценивается в 2.07, на ничью букмекеры предлагают поставить за 3.62, а на победу «Севильи» — за 3.74.

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    В трех домашних матчах из четырех в текущем сезоне лондонцы забивали соперникам в разных турнирах минимум 3 гола.

    Разумеется, разгромить «Севилью» будет сложно, но в битве равных по силе команд обновленная атака синих должна поразить своей результативностью.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 с коэффициентом 1.90. 0

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    «Челси» — «Севилья». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги чемпионов 20 октября 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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