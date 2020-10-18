«Рома» — «Беневенто». Прогноз (к. 2.41) и ставки на матч Серии А 18 октября 2020 года

В четвертом туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Беневенто». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 18 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Рома» — «Беневенто».

«Рома»

За три матча чемпионата римская команда набрала всего 4 очка. В турнирной таблице она сейчас занимает десятое место и имеет разницу забитых и пропущенных — 3:5.

Перед началом нового сезона «Рома» провела предсезонку из трех встреч. В стартовом контрольном поединке желто-красные легко справились с «Самбенедеттезе» (4:2).

Затем была победная игра с «Фрозиноне» (4:1) и ничейный матч против «Кальяри» (2:2). В чемпионате же «волки» стартовали с крупного поражения от «Вероны» (0:3).

Все прогнозы на КХЛ

Затем римляне сыграли с «Ювентусом» в родных стенах. Дважды команда Паулу Фонсеки выходила вперед, но в итоге расписала с «Юве» мировую (2:2). А 3 октября «Рома» победила «Удинезе» (1:0).

«Беневенто»

Команда, вышедшая из Серии В, за три тура главного чемпионата страны заработала 6 очков. Сейчас она находится на седьмой строчке в таблице с разницей голов — 6:7.

Перед новым сезоном в элите итальянского футбола «Беневенто» сыграл в двух товарняках. В одном из них «ведьмы» победили «Реджину 1914» (2:1), а в другом была ничья с «Лацио» (0:0).

В дебютной встрече в рамках итальянского первенства подопечные Филиппо Индзаги сразились с «Сампдорией» на ее поле и одержали волевую победу (3:2).

В конце сентября «Беневенто» у себя дома был разгромлен «Интером» (2:5), а 4 числа текущего месяца «ведьмы» взяли верх над «Болоньей» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью — 5.50, а на победу «Беневенто» — 8.60.

Несмотря на яркий старт, коллектив Филиппо Индзаги считается одним из аутсайдеров Серии А.

В гостевой встрече против римлян «Беневенто» будет тяжело проявить себя впереди. Наши прогноз и ставка — «Рома» победит и не пропустит с коэффициентом 2.41. 0