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    На «Олимпико» «Рома» не оставит шансов гостям

    «Рома» — «Беневенто». Прогноз (к. 2.41) и ставки на матч Серии А 18 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Беневенто»
    Эдин Джеко
    В четвертом туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Беневенто». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 18 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Рома» — «Беневенто».
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Октября 2020 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 21:45 Беневенто Беневенто
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
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  • 5.50
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
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    «Рома»

    За три матча чемпионата римская команда набрала всего 4 очка. В турнирной таблице она сейчас занимает десятое место и имеет разницу забитых и пропущенных — 3:5.

    Перед началом нового сезона «Рома» провела предсезонку из трех встреч. В стартовом контрольном поединке желто-красные легко справились с «Самбенедеттезе» (4:2).

    Затем была победная игра с «Фрозиноне» (4:1) и ничейный матч против «Кальяри» (2:2). В чемпионате же «волки» стартовали с крупного поражения от «Вероны» (0:3).

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    Затем римляне сыграли с «Ювентусом» в родных стенах. Дважды команда Паулу Фонсеки выходила вперед, но в итоге расписала с «Юве» мировую (2:2). А 3 октября «Рома» победила «Удинезе» (1:0).

    «Беневенто»

    Команда, вышедшая из Серии В, за три тура главного чемпионата страны заработала 6 очков. Сейчас она находится на седьмой строчке в таблице с разницей голов — 6:7.

    Перед новым сезоном в элите итальянского футбола «Беневенто» сыграл в двух товарняках. В одном из них «ведьмы» победили «Реджину 1914» (2:1), а в другом была ничья с «Лацио» (0:0).

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  • 12/10/2020

    • В дебютной встрече в рамках итальянского первенства подопечные Филиппо Индзаги сразились с «Сампдорией» на ее поле и одержали волевую победу (3:2).

    В конце сентября «Беневенто» у себя дома был разгромлен «Интером» (2:5), а 4 числа текущего месяца «ведьмы» взяли верх над «Болоньей» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью — 5.50, а на победу «Беневенто» — 8.60.

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    Несмотря на яркий старт, коллектив Филиппо Индзаги считается одним из аутсайдеров Серии А.

    В гостевой встрече против римлян «Беневенто» будет тяжело проявить себя впереди. Наши прогноз и ставка — «Рома» победит и не пропустит с коэффициентом 2.41. 0

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    «Рома» — «Беневенто». Прогноз (к. 2.41) и ставки на матч Серии А 18 октября 2020 года. Прогноз на «Рома» — «Беневенто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.41
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