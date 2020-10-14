Шотландия — Чехия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на Лигу наций 14 октября 2020 года

Сборная Шотландии сыграет с командой Чехии в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Матч состоится 14 октября в Глазго, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Шотландия — Чехия.

Шотландия

Сборная Шотландии 8 октября провела полуфинальный матч плей-офф квалификации на Евро-2020. Шотландцы в серии пенальти обыграли Израиль (0:0 и 5:3) и пробились в финал отбора.

В Лиге наций 2020-2021 Шотландия выступает в Лиге В. В рамках турнира команда тоже встречалась с Израилем.

Домашняя для шотландцев встреча завершилась вничью — 1:1.

А во втором туре удалось обыграть Чехию на выезде со счетом 2:1.

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В третьем туре «Тартановая армия» переиграла дома Словакию (1:0). Благодаря таким результатам она идет на первой строчке с семью баллами.

Чехия

Сборная Чехии уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года, перенесенного из-за пандемии коронавируса.

Команда Ярослава Шилгавого отстала на шесть очков от Англии, зато опередила Косово, Болгарию и Черногорию.

В стартовых матчах текущей Лиги наций чехи одержали победу над Словакией (3:1), а также уступили Шотландии (1:2).

Стоит отметить, что из-за коронавируса на игру против шотландцев чехи смогли выставить лишь второй состав, собранный из футболистов, выступающих исключительно в чемпионате Чехии.

В прошлом туре Лиги наций коллектив переиграл на выезде Израиль (2:1) и занимает второе место с шестью очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,20. 0