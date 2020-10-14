Шотландия — Чехия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на Лигу наций 14 октября 2020 года

Шотландия
Сборная Шотландии 8 октября провела полуфинальный матч плей-офф квалификации на Евро-2020. Шотландцы в серии пенальти обыграли Израиль (0:0 и 5:3) и пробились в финал отбора.
В Лиге наций 2020-2021 Шотландия выступает в Лиге В. В рамках турнира команда тоже встречалась с Израилем.
Домашняя для шотландцев встреча завершилась вничью — 1:1.
А во втором туре удалось обыграть Чехию на выезде со счетом 2:1.
В третьем туре «Тартановая армия» переиграла дома Словакию (1:0). Благодаря таким результатам она идет на первой строчке с семью баллами.
Чехия
Сборная Чехии уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года, перенесенного из-за пандемии коронавируса.
Команда Ярослава Шилгавого отстала на шесть очков от Англии, зато опередила Косово, Болгарию и Черногорию.
В стартовых матчах текущей Лиги наций чехи одержали победу над Словакией (3:1), а также уступили Шотландии (1:2).
Стоит отметить, что из-за коронавируса на игру против шотландцев чехи смогли выставить лишь второй состав, собранный из футболистов, выступающих исключительно в чемпионате Чехии.
В прошлом туре Лиги наций коллектив переиграл на выезде Израиль (2:1) и занимает второе место с шестью очками.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,20. 0