Белоруссия — Казахстан. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

14 октября на стадионе «Динамо» в Минске Белоруссия сыграет против Казахстана в рамках 4-го тура Лиги наций. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Белоруссия — Казахстан.

Белоруссия

Белоруссия набрала 4 очка за три тура благодаря победе и ничье. На старте розыгрыша команда проиграла Албании со счетом 0:2.

В двух других поединках коллектив отличился двумя мячами в воротах казахов (2:1) и довольствовался ничьей в игре с Литвой (2:2).

8 октября «белые крылья» вылетели из плей-офф за право участвовать в Евро-2020. Белорусы с минимальным результатом проиграли Грузии.

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У хозяев одна победа в четырех поединках. При этом во всех четырех встречах коллектив пропускал.

Казахстан

Казахи — лидеры группы, которые имеют 4 очка, но опережают остальных благодаря разнице голов. При этом команда не может выиграть в турнире на протяжении двух поединков.

Казахстан в прошлый раз проиграл как раз Белоруссии 1:2. После этого была ничья с Албанией. В том матче счет так и не открыли. Единственную победу «ястребам» удалось одержать в игре с Литвой (0:2).

Сборная Казахстана не блещет победами, поскольку, как и соперник, побеждала лишь в одном из четырех последних выступлений. Также добавим, что гости пропускали в четырех из шести матчей.

Прогноз и ставка

Хозяев считают фаворитами за 2.17, тогда как победа Казахстана оценивается цифрой 3.90. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 3.00.

Белоруссия еще ни разу за четыре встречи не уступила Казахстану — 3 победы и ничья. Самый свежий результат — это, конечно же, 2:1 во втором туре.

Белорусы пропустили в прошлом матче 2 гола от Литвы. Мы ставим на то, что в этот раз команда снова допустит ошибку в обороне. Коэффициент на «Казахстан забьет» составляет 1.66. 0