«Лос-Анджелес» — «Сиэтл». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года

12 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес» на своей арене сразится с «Сиэтлом». Игра начнется в 02:00 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Сиэтл».

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» с 21 набранным баллам находится на пятом месте в Западной конференции, но девятая позиция находится всего на расстоянии двух очков.

В отрезке последних пяти матчей «золотисто-черные» чередуют виктории с поражениями. Начали они этот период с домашней виктории над «Портлендом» (4:2).

Затем они на выезде были разгромлены 0:3 предстоящим противником, потом крупно переиграли в родных стенах «Ванкувер» (6:0), после чего потерпели дома фиаско от «Сан-Хосе» (1:2) и одолели в гостях 3:1 «Реал Солт-Лейк».

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В родных стенах в текущем розыгрыше МЛС «Лос-Анджелес» выиграл пять игр при трех ничьих и двух поражениях, разница мячей — 31:17.

«Сиэтл»

«Сиэтл» с 30 набранными очками возглавляет эту конференцию, опережая на три очка ближайшего преследователя.

«Жители залива» за последние шесть встреч выиграли пять из них и раз проиграли на выезде «Портленду» со счетом 0:1.

После чего они нанесли поражения на выезде «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1), а затем в родных стенах одолели 3:1 «Ванкувер» и 2:1 «Реал Солт-Лейк».

Вне родных стен в текущей регулярке «Сиэтл» выиграл две встречи при одной мировой и двух фиаско, разница забитых и пропущенных — 9:6.

В этом году команды уже трижды играли между собой. Раз победил клуб из города ангелов (4:1), другие две игры выиграл «Сиэтл» — 3:0 и 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лос-Анджелеса» — 2.01, победа «Сиэтла» — 3.28, ничья — 4.10.

В поединке самых результативных команд лиги, забивших 35 и 34 мяча соответственно, есть смысл ставить на голы.

Наш прогноз — ТБ 3,0. 0