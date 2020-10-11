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    Австрийцы одолеют уставших ольстерцев?

    Северная Ирландия — Австрия. Прогноз (к. 1.85) и ставки на Лигу наций 11 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Северная Ирландия — Австрия
    Александар Драгович
    11 октября сборная Северной Ирландии на своем поле примет национальную команду Австрии в третьем туре Лиги наций дивизиона Б группы 1. Игра стартует в 21:45 по мск. Прогноз на Северная Ирландия — Австрия.

    Северная Ирландия

    Несколько дней тому назад сборная Северной Ирландии провела тяжелый матч в Боснии против местной национальной команды в стыках к Евро-2020.

    Основное и дополнительное время победителя на выявило (1:1), а в серии послематчевых пенальти ольстрцы были точнее балканцев, выиграв 4:3.

    Не особо удачно северные ирландцы играют в текущем розыгрыше Лиги наций. В двух матчах они набрала лишь балл, сыграв на старте турнира в гостях вничью с Румынией (1:1), а затем крупно проиграв дома Норвегии со счетом 1:5.

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    В традиционном отборочном этапе чемпионата Европы-2020 Северная Ирландия прогнозируемо оказалась ниже Германии и Нидерландов, но опередила Белоруссию и Эстонию с большим отрывом.

    Австрия

    Австрийцы еще по итогам квалификации заработали себе билет в финальную часть континентального первенства, став в своей группе вторыми сразу после Польши, опередив Македонию, Словению, Израиль и Латвию.

    В текущем розыгрыше Лиги наций Австрия провела также два поединка, набрав в них три зачетных пункта.

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    • Эти баллы коллектив заработал в первом туре турнира, обыграв на выезде Норвегию со счетом 2:1, однако во второй игре австрийцы дома неожиданно потерпели фиаско от Румынии — 2:3.

    7 октября Австрия провела товарищескую игру на своей территории, в которой смогла одолеть сборную Греции со счетом 2:1.

    В минувшем розыгрыше Лиги наций эти сборные играли в одной группе. И тогда австрийцы дважды победили: 1:0 дома и 2:1 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу Австрии предлагают — 1.85.

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    На викторию Северной Ирландии дают — 4.64, ничья оценена — в 3.44.

    Прогнозируем, что австрийцы воспользуются усталостью ольстерцев, которые накануне провели 120-минутный поединок, и добудут три очка. 0

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    Северная Ирландия — Австрия. Прогноз (к. 1.85) и ставки на Лигу наций 11 октября 2020 года. Прогноз на Северная Ирландия — Австрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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