«Легия» — «Краковия». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Суперкубка Польши 9 октября 2020 года

В пятницу, 9 октября, в матче за Суперкубок Польши в Варшаве на Стадионе Войска Польского «Легия» сыграет с «Краковией». Начало встречи — в 21:15 по мск. Прогноз на «Легия» — «Краковия».

«Легия»

«Легия», которая в прошлом сезоне стала чемпионом Польши, на данный момент выступает не лучшим образом.

В Лиге чемпионов клуб из Варшавы прекратил борьбу на первом же сопернике, проиграв дома во втором раунде отбора кипрской «Омонии» со счетом 0:2 ОТ.

Перебравшись в Лигу Европы он сперва прошел косовскую «Дриту» (2:0), но перед самым групповым раундом был нещадно бит в родных стенах азербайджанским «Карабахом», уступив 0:3.

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В новом чемпионате страны коллектив успел провести четыре встречи, в которых по два раза добивался викторий и терпел поражения. В последнем проведенном матче первенства «Легия» дома потерпела фиаско от «Гурника» из Забже (1:3).

«Краковия»

«Краковия» в предыдущем сезоне в чемпионате Польши заняла только седьмую строчку, но она выиграла Кубок страны, одолев в финальном матче по итогам овертайма «Лехию» (3:2 ОТ).

В Лиге Европы уже в своем первом поединке квалификации клуб из Кракова потерпел гостевое поражение от шведского «Мальме» (0:2) и покинул турнир.

В новом чемпионате страны он по разу побеждал и проигрывал, а также четырежды расходился миром. В последнем своем сыгранном поединке первенства «Краковия» в гостях уступила «Шленску» со счетом 1:3.

В минувшем сезоне в рамках чемпионата Польши трижды побеждала «Легия» (2:1, 2:1 и 2:0), а в Кубке «Краковия» разгромила коллектив из Варшавы дома — 3:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Легии» — 1.70, победа «Краковии» — 4.80, ничья — 4.00.

Проход: «Легии» — 1.35; «Краковии» — 3.25.

Хотя чемпион Польши и не лучшим образом начал сезон, но по подбору исполнителей он явно сильней «Краковии». Ставим в этом поединке на победу «Легии» еще в основное время. 0