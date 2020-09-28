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    Сможет ли «Ливерпуль» взять реванш у «Арсенала»?

    «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогнозы и ставки на чемпионат Англии 28 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Арсенал»
    Мо Салах
    «Ливерпуль» встретится с лондонским «Арсеналом» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Матч состоится 28 сентября на «Энфилде», начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Сентября 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:00 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    Любые сомнения в «Ливерпуле» и опасения за команду Юргена Клоппа в текущем сезоне, похоже, оказались беспочвенными. Мысли о возможном провале «мерсисайдцев» закрались после неоднозначного матча с «Лидсом». «Ливерпуль» тогда выиграл, но счет смущал — 4:3. Вернувшийся в элиту «Лидс» вскрыл, как тогда показалось, все проблемы «Ливерпуля» — прежде всего, в обороне.

    Все-таки не надо спешить с глобальными выводами. Ситуация под контролем, о чем ярко свидетельствуют недавние матчи. Для начала «Ливерпуль» хладнокровно разобрался с «Челси» (2:0), легко выключив из игры и Тимо Вернера, и Кая Хаверца. А еще через несколько дней подопечные Клоппа уничтожили в Кубке английской лиги «Линкольн Сити» со счетом 7:2.

    в матче против «Челси», как известно, состоялся дебют Тьяго Алькантары. Главное впечатление — средняя линия «Ливерпуля» теперь, возможно, лучшая в Европе.

    «Арсенал»

    С двух побед стартовал в АПЛ и «Арсенал». Теперь уже точно нет ни малейших сомнений, что Микель Артета именно тот тренер, в котором так сильно нуждались «канониры» после расставания с Арсеном Венгером.

    В первом туре «Арсенал» разгромил «Фулхэм» (3:0), после чего одержал победу над «Вест Хэмом» (2:1). Матч с «молотобойцами» получился, возможно, не таким простым, но для АПЛ это нормальная история. Тем более «Арсенал» показал, что он наконец-то научился дожимать там, где раньше обязательно потерял бы очки.

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    Еще один успех «Арсенала» — победа над «Лестером» (2:0) в Кубке английской лиги. Очередной тактический триумф Артеты.

    Факт. «Арсенал» одержал восемь побед в девяти последних официальных матчах. В числе побежденных оказались в том числе «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси».

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» букмекеры предлагают поставить за 1.50, на ничью за 5.10, а на «Арсенал» — 7.10.

    Коэффициенты в линии как бы намекают, что пора уже «Арсеналу» проиграть «Ливерпулю». В июле команда Артеты обыграла «Ливерпуль» в рамках АПЛ, а в следующем месяце — в матче за Суперкубок Англии.

    Очевидно, что «Ливерпулю» не очень комфортно играть с таким «Арсеналом», в тактическом плане «канониры» стали заметно сильнее.

    И все же, да, скорее всего, «Ливерпуль» возьмет реванш за два предыдущих поражения. Если сыграет так же, как с «Арсеналом», — победа гарантирована.

    Победа «Ливерпуля» + общий тотал матча больше 2,5 за 1.99 — это наша ставка на предстоящий матч. Клопп тоже делает определенные выводы, поэтому «Арсеналу» тоже надо быть готовым к сюрпризам.

    Еще одна ставка — тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 2.40. В отличие от обороны, к нападению «Ливерпуля» пока вообще никаких претензий. Тем более не будем забывать, что теперь в игре «Ливерпуля» появился сильнейший дирижер в лице Тьяго Алькантары. 0

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    «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогнозы и ставки на чемпионат Англии 28 сентября 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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