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    Выиграет ли «Генк» у «Остенде»?

    «Генк» — «Остенде». Прогноз и ставки на матч чемпионата Бельгии по футболу 28 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Генк
    Прогноз и ставки на «Генк» — «Остенде»
    Футболисты «Генка»
    В понедельник, 28 сентября, «Генк» на своем поле примет «Остенде» в рамках седьмого тура Лиги Жюпилер. Встреча, которая пройдет на «Кристал Арене», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Генк» — «Остенде».

    «Генк»

    «Генк» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея на своем счету 8 очков.

    «Шахтеры» одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

    Команда Йесса Торупа обыграла «Зюльте-Варегем» (2:1) и «Мехелен» (3:1), разошлась миром с «Хеверли Лувен» (1:1) и «Стандардом» (0:0) и уступила «Брюгге» (1:2) и «Беерсхоту» (2:5).

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    Среди травмированных у «Генка» значатся Брайан Хейнен и Дэнни Вукович.

    «Остенде»

    «Остенде» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Лиги Жюпилер с 8 баллами.

    На счету «кустбойс» тоже две победы, две ничьи и два поражения в шести сыгранных турах.

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    Подопечные Александра Блессина выиграли у «Мехелена» (1:0) и «Хеверли Лувен» (3:1), поделили очки с «Сент-Трюйденом» (0:0) и «Андерлехтом» (2:2), а также проиграли «Беерсхоту» (1:2) и «Шарлеруа» (0:1).

    После травм у «Остенде» восстанавливаются Фредерик Йекель и Сидрит Гури.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Генка» — 1.55, победа «Остенде» — 5.20, ничья — 4.20.

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    Очные встречи между этими командами в последнее время остаются за «шахтерами», хотя в настоящее время ситуация такова, что оба коллектива начали новый сезон без явной стабильности.

    Да, «кустбойс» имеют в активе серию из четырех матчей без поражений. В то же время в трех гостевых играх они забили лишь один мяч.

    Вероятно, нас ждет напряженная игра, поэтому наш основной прогноз — «тотал голов меньше 3» за 1.74.

    Альтернативный вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.82. 0

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    «Генк» — «Остенде». Прогноз и ставки на матч чемпионата Бельгии по футболу 28 сентября 2020 года. Прогноз на «Генк» — «Остенде». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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