«Бетис» — «Реал». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Ла Лиги 26 сентября 2020 года

В третьем туре чемпионата Испании «Бетис» будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» 26 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бетис» — «Реал».

«Бетис»

Команда из Севильи перед стартом нового сезона провела три контрольных встречи. И в каждой зелено-белые вышли победителями.

В конце августа «Бетис» переиграл «Кадис» (1:0). А в начале сентября подопечные Мануэля Пеллегрини одержали верх над «Альмерией» (2:0).

В заключительной игре севильский клуб оказался сильнее «Гранада» (3:2). В новом сезоне эта команда также стартовала удачно.

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В первом туре Примеры «Бетис» разобрался с «Алавесом» (1:0), а в следующем поединке Ла Лиги зелено-белые одолели «Вальядолид» (2:0).

«Реал»

В минувшем сезоне мадридский клуб после паузы выиграл в десяти матчах Примеры кряду, а в последней встрече он сыграл вничью с «Леганесом» (2:2).

В сезоне 2019/2020 «Реал» стал чемпионом, набрав 87 очков. После этого мадридцы потерпели поражение от «Ман Сити» в ЛЧ 7 августа (1:2).

Перед стартом нового розыгрыша Ла Лиги коллектив Зинедина Зидана провел предсезонный матч против «Хетафе», в котором разгромил «городских» (6:0).

В первой игре чемпионата «Реал» встретился с «Реалом Сосьедад». Поединок в Сан-Себастьяне завершился без забитых мячей (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Бетиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.34, на ничью — 3.90, а на победу «Реала» — 1.85.

После потери очков в первом матче мадридцы постараются выиграть в непростом поединке против команды, которую тренирует специалист, когда-то работавший в «королевском клубе».

Наши прогноз и ставка — победа «Реала» с коэффициентом 1.85. 0