«Эльче» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Испании 26 сентября 2020 года

«Эльче» сыграет в дома с «Уэской» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Встреча состоится в Эльче, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Эльче» — «Реал Сосьедад».

«Эльче»

В прошлом сезоне «Эльче» выступал в Сегунде. По итогам сезона во втором испанском дивизионе команда заняла шестое место.

Эта позиция оказалась последней в зоне плей-офф, но в итоге клуб стал третьим, кто вышел в Примеру. В финале стыковых матчей он победил «Жирону» (1:0).

В межсезонье коллектив победил «Мурсию» (2:0) в товарищеской встрече. В еще одной игре он проиграл «Барселоне» (0:1) Кубок Гампера.

«Реал Сосьедад»

Команда из Сан-Себастьяна в стартовом матче нового сезона сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1). С одной стороны результат так себе, все-таки «Реал Сосьедад» как минимум заметно лучше по качеству состава.

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И все же, ничью с «Вальядолидом» нельзя назвать неудачей, в гостях против таких соперников всегда сложно набирать очки.

То же самое можно сказать и про ничью с мадридским «Реалом» (0:0) во втором туре. Баски могли как одолеть чемпиона, так и проиграть ему, если учесть, как развивался ход игры.

Тем самым «Сосьедад» идет на девятой строчке с двумя очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 4,00, тогда как успех гостей оценивается в 2,00, ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,62. 0