ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКак Месси едва не ушел из «Барселоны». Инсайды о главной футбольной истории года Хави МартинесПрощальный триумф Мартинеса. Испанец принес «Баварии» Суперкубок УЕФА «Ростов» — «Маккаби»Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
  • 19:53
    • «Ахмат» подписал полузащитника «Монпелье» Адуева
  • 16:17
    • «Спартак» сделал предложение по трансферу защитника «Наполи»
  • 16:03
    • Ротенберг будет исполнять обязанности наставника СКА в матче с «Ак Барсом»
  • 15:35
    • ЦСКА будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЕ
  • 15:20
    • Месси назвал «незаслуженным» уход Суареса из «Барселоны»
  • 15:08
    • «Химки» объявили о назначении Черевченко
  • 12:54
    • Источник: «Химки» вновь хотят подписать Глушакова
    Все новости спорта

    Каким будет возвращение «Эльче» в Примеру?

    «Эльче» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Испании 26 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Эльче Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Реал Сосьедад»
    «Сосьедад» идет на девятом месте
    «Эльче» сыграет в дома с «Уэской» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Встреча состоится в Эльче, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Эльче» — «Реал Сосьедад».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 26 Сентября 2020 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 19:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Эльче»

    В прошлом сезоне «Эльче» выступал в Сегунде. По итогам сезона во втором испанском дивизионе команда заняла шестое место.

    Эта позиция оказалась последней в зоне плей-офф, но в итоге клуб стал третьим, кто вышел в Примеру. В финале стыковых матчей он победил «Жирону» (1:0).

    В межсезонье коллектив победил «Мурсию» (2:0) в товарищеской встрече. В еще одной игре он проиграл «Барселоне» (0:1) Кубок Гампера.

    «Реал Сосьедад»

    Команда из Сан-Себастьяна в стартовом матче нового сезона сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1). С одной стороны результат так себе, все-таки «Реал Сосьедад» как минимум заметно лучше по качеству состава.

    Все прогнозы на футбол

    И все же, ничью с «Вальядолидом» нельзя назвать неудачей, в гостях против таких соперников всегда сложно набирать очки.

    То же самое можно сказать и про ничью с мадридским «Реалом» (0:0) во втором туре. Баски могли как одолеть чемпиона, так и проиграть ему, если учесть, как развивался ход игры.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    Тем самым «Сосьедад» идет на девятой строчке с двумя очками.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 4,00, тогда как успех гостей оценивается в 2,00, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,62. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Герта — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Эйбар — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лилль — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тамбов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  6.99
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Завтра в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»
  • «Бавария» отправила пугающее послание Европе
    • 14:09 19/09/2020     «Краснодар» — ПАОК
  • Полдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК
    • 02:36 23/09/2020     Луис Суарес
  • Трансферный дайджест. 15-21 сентября
    • 20:34 21/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Эльче» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Испании 26 сентября 2020 года. Прогноз на «Эльче» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры