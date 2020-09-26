«Эльче» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат Испании 26 сентября 2020 года

«Эльче»
В прошлом сезоне «Эльче» выступал в Сегунде. По итогам сезона во втором испанском дивизионе команда заняла шестое место.
Эта позиция оказалась последней в зоне плей-офф, но в итоге клуб стал третьим, кто вышел в Примеру. В финале стыковых матчей он победил «Жирону» (1:0).
В межсезонье коллектив победил «Мурсию» (2:0) в товарищеской встрече. В еще одной игре он проиграл «Барселоне» (0:1) Кубок Гампера.
«Реал Сосьедад»
Команда из Сан-Себастьяна в стартовом матче нового сезона сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1). С одной стороны результат так себе, все-таки «Реал Сосьедад» как минимум заметно лучше по качеству состава.
И все же, ничью с «Вальядолидом» нельзя назвать неудачей, в гостях против таких соперников всегда сложно набирать очки.
То же самое можно сказать и про ничью с мадридским «Реалом» (0:0) во втором туре. Баски могли как одолеть чемпиона, так и проиграть ему, если учесть, как развивался ход игры.
Тем самым «Сосьедад» идет на девятой строчке с двумя очками.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 4,00, тогда как успех гостей оценивается в 2,00, ничья — в 3,30.
Рекомендуем ставить на то, что «Сосьедад» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,62. 0