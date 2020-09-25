«Ухань Чжоэр» — «Хэбей Чайна Форчун». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Китая 25 сентября 2020 года

В 13-м туре китайской Суперлиги «Ухань Чжоэр» сыграет с «Хэбей Чайна Форчун» на стадионе «Сучжоу Спортс Центр». Начало матча в 15:00 по мск. Прогноз на «Ухань Чжоэр» — «Хэбей Чайна Форчун».

«Ухань Чжоэр»

По итогам 12 туров китайского первенства «Ухань Чжоэр» с 16 набранными очками находится на шестой позиции в группе Б, отставая от зоны плей-офф всего на два пункта.

Последний раз коллектив в чемпионате побеждал 1 сентября, разгромив тогда 3:0 аутсайдера «Циндао Хуанхай». После того была одна мировая и три фиаско, в которых «оранжево-черные» забили лишь гол

В своей последней проведенной встрече «Ухань Чжоэр» минимально уступил «Чунцин Лифан» (0:1), а перед этим в 1/16 Кубка страны переиграл по пенальти своего предстоящего противника (в основное и доп время сыграли 1:1).

«Хэбей Чайна Форчун»

«Хэбей Чайна Форчун» идет в зоне плей-офф, на четвертом месте. У команды на счету 18 очков, но преследователи находятся на расстоянии 1-2 баллов.

Клуб из город Циньхуандао в минувшем туре смог обыграть последнюю команду своей группы «Тяньцзинь Тэда» (1:0), однако перед эти не мог победить в трех встречах кряду.

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В этот неудачный период «красно-желтые» были выбиты из Кубка Китая предстоящим противником, а в чемпионате расписали мировую со счетом 3:3 с «Бэйцзин Гоань» и потерпели фиаско от «Чунцин Лифан» (1:3).

В первом круге текущего первенства «Хэбей Чайна Форчун» обыграл «Ухань Чжоэр» со счетом 3:1, а в прошлом сезоне коллективы обменялись викториями — 1:2 и 2:0.

Прогноз на «Ухань Чжоэр» — «Хэбей Чайна Форчун»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Хэбей Чайна Форчун» — 2.33, победа «Ухань Чжоэр» — 3.03, ничья — 3.48.

В случае поражения «Ухань Чжоэр» потеряет шансы попасть в топ-4. Поэтому рискнем в этой игре поставить на непроигрыш номинальных хозяев. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0