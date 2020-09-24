«Гранада» — «Локомотив» Тбилиси. Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

Испанская «Гранада» сыграет на своем поле с «Локомотивом» из Тбилиси в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Матч состоится 24 сентября в Гранаде, начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Гранада» — «Локомотив» Тбилиси.

«Гранада»

В прошлом сезоне «Гранада» сенсационно заняла в чемпионате Испании седьмое место, благодаря чему получила возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

В 11-ти летних матчах Ла Лиги «Гранада» потерпела всего лишь три поражения, одно из них в игре с невероятным «Реалом».

Судя по первым матчам нового сезона, в планах «Гранады» снова борьба за место в зоне еврокубков. Команда Диего Мартинеса стартовала в чемпионате с побед над «Атлетиком» и «Алавесом».

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Во втором раунде квалификации ЛЕ «Гранада» разгромила албанскую «Теуту» со счетом 4:0. Три мяча албанцы получили уже к 30-й минуте матча.

«Локомотив»

А об этой команде до прошлой недели слышали только в Грузии. Хотя есть вероятность, что даже там не все знали о существовании «Локомотива» из Тбилиси.

Но теперь о тбилисском «Локо» знают далеко за пределами Грузии. В России эту команду запомнят надолго. В предыдущем раунде отбора команда Георгия Чиабришвили унизила московское «Динамо». Этот матч стал одним из самых позорных в истории клубного футбола России.

Уже после игры стало известно, что «Локомотив», оказывается, команда с худшим рейтингом УЕФА среди всех участников Лиги Европы, а ее футболисты получают меньше тысячи долларов в месяц...

Также не надо забывать, что перед «Динамо» футболисты «Локомотива» прошли румынскую «Университатю». И это тоже сенсация.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что предстоящая игра станет для «Локомотива» последней в текущей еврокампании. На победу «Гранады» предлагают поставить за 1.027, на ничью за 16.50, а на «Локомотив» — за 41.00.

И на этот раз «Локомотиву» действительно не на что надеяться. Единственный вопрос — захочет ли «Гранада» выиграть с крупным счетом или ограничится максимум двумя-тремя мячами.

Наше мнение — «Гранада» покажет «Динамо», как надо разбираться с пятой командой Грузии. Тотал «Гранады» больше 3,5 за 1.84.

А также тотал «Гранады» в первом тайме больше 1,5 за 1,91 — «Локомотив» вряд ли готов к тому темпу игры, который предложит соперник. А это будет игра на максимальных скоростях. Как в Ла Лиге. 0