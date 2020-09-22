«Маккаби» Тель-Авив — «РБ Зальцбург». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 16 сентября 2020 года

Во вторник, 22 сентября, в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов израильский «Маккаби» из Тель-Авива дома сыграет с австрийским «РБ Зальцбург». Поединок начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «РБ Зальцбург».

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» уже прошел три раунда квалификации этой Лиги чемпионов, и не пропустив при этом ни одного мяча.

Сперва «желтые» обыграли на своей территории «Ригу» со счетом 2:0, затем разгромили в гостях «Судуву» (3:0), а неделю назад минимально переиграли «Динамо» из Бреста (1:0), забив победный мяч с пенальти.

В последний раз «Маккаби» удалось пробиться в групповую стадию ЛЧ в сезоне-2015/16, одолев тогда в раунде плей-офф по правилу выездного гола «Базель» (1:1 и 2:2).

В чемпионате Израиля коллектив провел всего лишь две игры. В первом туре он дома уступил «Маккаби» из Петах-Тиквы (1:2), а затем в гостях расписали мировую с «Бней Иегудой» (2:2).

«РБ Зальцбург»

В этом сезоне «РБ Зальцбург» всего три официальных матча, в которых во всех праздновал виктории.

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«Быки» одержали уверенные победы в чемпионате Австрии над «Вольфсбергером» (3:1) в гостях и над «Альтахом» (4:1) дома, а в Кубке страны они разгромили любительский «Брегенз» — 10:0.

Стоит отметить, что у команды на данный момент 16-матчевая беспроигрышная серия, где 14 были победными.

В Лиге чемпионов «РБ Зальцбург» в прошлом сезоне смог пробиться в групповой турнир и в компании с «Ливерпулем», «Генком» и «Наполи» набрал семь очков, финишировав на третьей позиции.

Прогноз на «Маккаби» Тель-Авив — «РБ Зальцбург»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «РБ Зальцбург» — 1.37, победа «Маккаби» — 8.00, ничья — 5.20.

Букмекеры считают «РБ Зальцбург» безоговорочным фаворитом, но на своей территории «Маккаби» способен дать бой любому противнику. Рекомендуем в этом поединке ставить на хозяев с форой +1,5. 0