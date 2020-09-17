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    Будут ли у «Русенборга» трудности в Латвии?

    «Вентспилс» — «Русенборг». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вентспилс» — «Русенборг»
    «Русенборг»
    В четверг, 17 сентября, во втором квалификационном раунде Лиги Европы латвийский «Вентспилс» в родных стенах сразится с норвежским «Русенборгом». Начало — в 15:15 по мск. Прогноз на «Вентспилс» — «Русенборг».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Сентября 2020 года
    Вентспилс
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Вентспилс 15:15 Русенборг Русенборг
  • Лига Европы. Квалификация
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    Коэффициенты на матч
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    «Вентспилс»

    В этом розыгрыше Лиги Европы «Вентспилс» уже успел пройти один раунд, по-волевому дома обыграв на предыдущей стадии молдавский клуб «Динамо-Авто» со счетом 2:1.

    Отметим, латвийский коллектив играет в ЛЕ уже в пятый раз подряд. В прошлом розыгрыше он прошел две стадии, но в третьем отборочном раунде дважды крупно уступил португальской «Витории Гимарайнш»: 0:3 дома и 0:6 на выезде.

    После 18 туров чемпионата Латвии «Вентспилс» идет пятым в турнирной таблице, однако безнадежно отстав от лидера, а еврокубковой зоне проигрывает восемь пунктов.

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    • В своей последней проведенной игре коллектив дома проиграл лидирующей «Риге» (0:2). Перед этим он одержал четыре подряд победы и не проигрывал в шести встречах кряду.

    «Русенборг»

    «Русенборг» также начал эту компанию с первого раунда отбора, где легко в родных стенах справился с исландским «Брейдабликом» (4:2), забив уже к 30-й минуте все четыре своих гола.

    Все прогнозы на футбол

    В минувшем сезоне «маленькие тролли» добрались до группового этапа Лиге Европы, но в квартете с ПСВ, ЛАСКом и «Спортингом» набрали всего одно очко, потерпев пять поражений.

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    • На данный момент клуб из Тронхейма занимает четвертое место в чемпионате Норвегии, сильно уступая первой строке, а от второй позиции находится на расстоянии пяти пунктов.

    «Русенборг» подходит к этой игре после гостевой ничьей со «Стремсгодсетом» (3:3). Отметим, что он не проигрывает в шести подряд встречах — четыре победы и две ничьи.

    В 2004 году тогда еще в Кубке УЕФА «Русенборг» дважды разгромил «Вентспилс» — 6:0 и 4:1.

    Прогноз на «Вентспилс» — «Русенборг»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Русенборга» — 1.36, победа «Вентспилса» — 7.20, ничья — 5.20.

    Проход: «Русенборга» — 1.18; «Вентспилса» — 4.90.

    Норвежские клубы не совсем уверенно играют вне родных стен, поэтому крупного выигрыша гостей ждать не приходится. Рекомендуем в этой игре ставить с форой +1,5 на хозяев. 0

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    «Вентспилс» — «Русенборг». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Вентспилс» — «Русенборг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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