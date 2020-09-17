«Теута» — «Гранада». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

17 сентября албанская «Теута» во втором раунде отбора Лиги Европы в родных стенах сыграет с испанской «Гранадой». Команды выйдут на поле в 17:00 по мск. Прогноз на «Теута» — «Гранада».

«Теута»

В прошлом розыгрыше чемпионата Албании «Теута» была только пятой, но выиграла национальный Кубок и пробилась в Лигу Европы.

В первом раунде квалификации ЛЕ клуб из Дурреса дома справился с израильским «Бейтаром», выиграв со счетом 2:0.

После того коллектив провел только одну встречу. В Суперкубке Албании он нанес поражение «Тиране» (2:1). Чемпионат страны еще не стартовал.

Отметим, что за всю историю участей в евротурнирах, «Теута» более одного раунда никогда не проходила.

«Гранада»

«Гранада» в прошлом сезоне Примеры заняла седьмое место, которое позволяет клубу дебютировать в еврокубках.

В короткое межсезонье «красно-белые» не особо удачно провели контрольные поединки, ни разу не выиграв в них, дважды проиграв при одной мировой.

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Ничья состоялась с перволиговой «Малагой» (0:0), а фиаско были от «Вальядолида» (0:3) и «Бетиса» (2:3).

Тем не менее, «насриды» удачно начали этот чемпионат Испании, одолев в первом туре дома «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:0.

Прогноз на «Теута» — «Гранада»

В этом поединке букмекеры отдают существенное предпочтение гостям. На победу «Гранады» предлагают — 1.18.

На викторию «Теуты» дают — 13.50, ничья оценена — в 7.00

Проход: «Гранады» — 1.08; «Теуты» — 7.80.

Испанский клуб на порядок выше классом, чем албанцы, но не стоит ждать от «Гранады» слишком крупной виктории. Поставим в этой игре на гостей с небольшой форой -1,5. 0