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    «Гранада» комфортно стартует в еврокубках?

    «Теута» — «Гранада». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Теута» — «Гранада»
    Янгель Эррера
    17 сентября албанская «Теута» во втором раунде отбора Лиги Европы в родных стенах сыграет с испанской «Гранадой». Команды выйдут на поле в 17:00 по мск. Прогноз на «Теута» — «Гранада».

    «Теута»

    В прошлом розыгрыше чемпионата Албании «Теута» была только пятой, но выиграла национальный Кубок и пробилась в Лигу Европы.

    В первом раунде квалификации ЛЕ клуб из Дурреса дома справился с израильским «Бейтаром», выиграв со счетом 2:0.

    После того коллектив провел только одну встречу. В Суперкубке Албании он нанес поражение «Тиране» (2:1). Чемпионат страны еще не стартовал.

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    • Отметим, что за всю историю участей в евротурнирах, «Теута» более одного раунда никогда не проходила.

    «Гранада»

    «Гранада» в прошлом сезоне Примеры заняла седьмое место, которое позволяет клубу дебютировать в еврокубках.

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    • В короткое межсезонье «красно-белые» не особо удачно провели контрольные поединки, ни разу не выиграв в них, дважды проиграв при одной мировой.

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    Ничья состоялась с перволиговой «Малагой» (0:0), а фиаско были от «Вальядолида» (0:3) и «Бетиса» (2:3).

    Тем не менее, «насриды» удачно начали этот чемпионат Испании, одолев в первом туре дома «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:0.

    Прогноз на «Теута» — «Гранада»

    В этом поединке букмекеры отдают существенное предпочтение гостям. На победу «Гранады» предлагают — 1.18.

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    На викторию «Теуты» дают — 13.50, ничья оценена — в 7.00

    Проход: «Гранады» — 1.08; «Теуты» — 7.80.

    Испанский клуб на порядок выше классом, чем албанцы, но не стоит ждать от «Гранады» слишком крупной виктории. Поставим в этой игре на гостей с небольшой форой -1,5. 0

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    «Теута» — «Гранада». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Теута» — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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