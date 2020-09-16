«Тяньцзинь Тэда» — «Шицзячжуань». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Суперлиги 16 сентября 2020 года

В 11 туре китайской Суперлиги состоится матч между «Тяньцзинь Тэда» и «Шицзячжуанем». Дата проведения поединка — 16 сентября 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Тяньцзинь Тэда» — «Шицзячжуань».

«Тяньцзинь Тэда»

Команда является аутсайдером группы. Гости набрали лишь один пункт — девять поражений и одна ничья.

«Тяньцзинь Тэда» проиграл восемь последних поединков в Суперлиге. Во всех играх этого сезона «белые» пропускали не менее двух мячей.

Из последних результатов — поражение от «Ухань Залл» со счетом 1:2, разгром от «Шанхая СИПГ» со счетом 1:4, а также фиаско в игре против «Чунцин Лифан» (1:2).

В прошлом туре они уступили «Бэйцзин Гоань» (0:2) на выезде.

«Шицзячжуань»

Долгое время в этом сезоне «Шицзячжуан» довольствовался лишь одной победой над нынешним соперником со счетом 3:0. После этого гости провели три тура без успехов.

Тогда коллектив довольствовался мировыми с «Шанхаем СИПГ» (1:1) и «Бэйцзин Гоань» (2:2). Между этими результатами было поражение от «Чунцин Лифан» с минимальным счетом.

После этого клуб выиграл три поединка кряду с общим счетом 5-1. В турнирной таблице «Шицзячжуан» уже занимает третье место с 16 очками и отставанием в семь баллов от лидера.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Шицзячжуань» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,40. 0