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    Сможет «Тяньцзинь Тэда» выстоять против «Шицзячжуаня»?

    «Тяньцзинь Тэда» — «Шицзячжуань». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Суперлиги 16 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тяньцзинь Тэда» — «Шицзячжуань»
    «Шицзячжуань» выиграл три прошлых матча
    В 11 туре китайской Суперлиги состоится матч между «Тяньцзинь Тэда» и «Шицзячжуанем». Дата проведения поединка — 16 сентября 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Тяньцзинь Тэда» — «Шицзячжуань».

    «Тяньцзинь Тэда»

    Команда является аутсайдером группы. Гости набрали лишь один пункт — девять поражений и одна ничья.

    «Тяньцзинь Тэда» проиграл восемь последних поединков в Суперлиге. Во всех играх этого сезона «белые» пропускали не менее двух мячей.

    Из последних результатов — поражение от «Ухань Залл» со счетом 1:2, разгром от «Шанхая СИПГ» со счетом 1:4, а также фиаско в игре против «Чунцин Лифан» (1:2).

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    В прошлом туре они уступили «Бэйцзин Гоань» (0:2) на выезде.

    «Шицзячжуань»

    Долгое время в этом сезоне «Шицзячжуан» довольствовался лишь одной победой над нынешним соперником со счетом 3:0. После этого гости провели три тура без успехов.

    Тогда коллектив довольствовался мировыми с «Шанхаем СИПГ» (1:1) и «Бэйцзин Гоань» (2:2). Между этими результатами было поражение от «Чунцин Лифан» с минимальным счетом.

    После этого клуб выиграл три поединка кряду с общим счетом 5-1. В турнирной таблице «Шицзячжуан» уже занимает третье место с 16 очками и отставанием в семь баллов от лидера.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шицзячжуань» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,40. 0

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    «Тяньцзинь Тэда» — «Шицзячжуань». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Суперлиги 16 сентября 2020 года. Прогноз на «Тяньцзинь Тэда» — «Шицзячжуань». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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