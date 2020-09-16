«Пари Сен-Жермен» — «Метц». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 16 сентября 2020 года

В среду, 16 сентября, «Пари Сен-Жермен» на своем поле примет «Метц» в рамках перенесенного первого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Парк де Пренс», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Метц».

«Пари Сен-Жермен»

По итогам сезона 2019/20, завершившегося во Франции досрочно, «Пари Сен-Жермен» вновь стал чемпионом, уверенно опередив всех своих преследователей.

Более того, подопечные Томаса Тухеля дошли до финала Лиги чемпионов, где в напряженной борьбе уступили мюнхенской «Баварии» (0:1).

Пропустив первый тур нового сезона, парижане во втором неожиданно проиграли «Лансу» (0:1). В третьем туре с таким же счетом они потерпели поражение от «Марселя» (0:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Из-за дисквалификаций за «Пари Сен-Жермен» не сыграют Неймар, Лейвен Кюрзава и Леандро Паредес. На карантине находятся Килиан Мбаппе, Маркиньос и Мауро Икарди.

«Метц»

«Метц» в прошлом сезоне Лиги 1 финишировал 15-м, одержав всего восемь побед в 28 сыгранных турах.

Новый сезон «мессинцы» тоже начали неудачно, ведь на своем поле потерпели поражение от «Монако» (0:1), хотя весь второй тайм играли в большинстве.

Затем команда Венсана Оньона в гостях уступила «Лиллю» (0:1), пропустив единственный гол за две минуты до конца основного времени.

Календарь и таблица Лиги 1

После травм у «Метца» восстанавливаются Вагнер, Мануэль Каби, Кевин Н'Дорам и Бубакар Траоре.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.25, победа «Метца» — 10.5, ничья — 7.00.

Да, парижанам придется сыграть без звездных Неймара и Килиана Мбаппе, но у них все равно остается качественная команда, которая способна обыграть довольно слабого соперника.

Те же Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария должны отдать все силы, чтобы доказать тренеру и болельщикам, что они не зря получают зарплату.

Многие сейчас насмехаются над подопечными Тухеля, но нам кажется, что они быстро возобновят лидерство в турнирной таблице. Наш прогноз — «победа "Пари Сен-Жермен" с форой -1,5» за 1.75.

Также можно взять ставку «тайм-матч: П1П1» за 1.72. Разозленные парижане должны быстро взять инициативу в свои руки и добыть преимущество еще до перерыва. 0