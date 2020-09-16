ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Арсенал»Снова первый. «Зенит» вернулся на вершину таблицы РПЛ Серхио РегилонТрансферный дайджест. 8-14 сентября Игроки ПСЖ и «Марселя» получили пять удалений«Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
  • 22:25
    • «Ростов» и «Локомотив» победителя не определили
  • 00:13
    • «Челси» на выезде обыграл «Брайтон»
  • 22:37
    • Степашин подтвердил факт переговоров с Кокориным
  • 20:25
    • «Зенит» обыграл «Арсенал» и вернул лидерство в РПЛ
  • 20:54
    • Месси — самый высокооплачиваемый футболист года по версии Forbes
  • 20:14
    • Азар пропустит стартовый матч «Реала» в Ла Лиге из-за травмы
  • 18:50
    • Бывший судья АПЛ назначен советником генсека РФС
    Все новости спорта

    Наберет ли «Пари Сен-Жермен» первые очки в сезоне?

    «Пари Сен-Жермен» — «Метц». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 16 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Метц Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Пари Сен-Жермен» — «Метц»
    Неймар
    В среду, 16 сентября, «Пари Сен-Жермен» на своем поле примет «Метц» в рамках перенесенного первого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Парк де Пренс», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Метц».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 16 Сентября 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Метц Метц
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 10.00
  • Ставка!
    •

    «Пари Сен-Жермен»

    По итогам сезона 2019/20, завершившегося во Франции досрочно, «Пари Сен-Жермен» вновь стал чемпионом, уверенно опередив всех своих преследователей.

    Более того, подопечные Томаса Тухеля дошли до финала Лиги чемпионов, где в напряженной борьбе уступили мюнхенской «Баварии» (0:1).

    Пропустив первый тур нового сезона, парижане во втором неожиданно проиграли «Лансу» (0:1). В третьем туре с таким же счетом они потерпели поражение от «Марселя» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Из-за дисквалификаций за «Пари Сен-Жермен» не сыграют Неймар, Лейвен Кюрзава и Леандро Паредес. На карантине находятся Килиан Мбаппе, Маркиньос и Мауро Икарди.

    «Метц»

    «Метц» в прошлом сезоне Лиги 1 финишировал 15-м, одержав всего восемь побед в 28 сыгранных турах.

    Новый сезон «мессинцы» тоже начали неудачно, ведь на своем поле потерпели поражение от «Монако» (0:1), хотя весь второй тайм играли в большинстве.

  • «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
  • Реакция прессы на матч ПСЖ — «Марсель»
  • Вчера

    • Затем команда Венсана Оньона в гостях уступила «Лиллю» (0:1), пропустив единственный гол за две минуты до конца основного времени.

    Календарь и таблица Лиги 1

    После травм у «Метца» восстанавливаются Вагнер, Мануэль Каби, Кевин Н'Дорам и Бубакар Траоре.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.25, победа «Метца» — 10.5, ничья — 7.00.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Да, парижанам придется сыграть без звездных Неймара и Килиана Мбаппе, но у них все равно остается качественная команда, которая способна обыграть довольно слабого соперника.

    Те же Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария должны отдать все силы, чтобы доказать тренеру и болельщикам, что они не зря получают зарплату.

    Многие сейчас насмехаются над подопечными Тухеля, но нам кажется, что они быстро возобновят лидерство в турнирной таблице. Наш прогноз — «победа "Пари Сен-Жермен" с форой -1,5» за 1.75.

    Также можно взять ставку «тайм-матч: П1П1» за 1.72. Разозленные парижане должны быстро взять инициативу в свои руки и добыть преимущество еще до перерыва. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Ухань Чжоэр — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Спартак — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Киев — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПАОК — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гент — Рапид Вена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монпелье — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.77
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гетеборг — Копенгаген
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • В мадридском королевстве все спокойно. Месси отвлек все внимание от «Реала»
    • 14:10 12/09/2020     Хулен Лопетеги
  • Темная лошадка может вклиниться в борьбу. Чемпионская гонка в Ла Лиге обещает быть жаркой
    • 16:21 10/09/2020     Пеп Гвардиола
  • Время реванша. Главные вопросы перед стартом сезона АПЛ 2020/21
    • 00:53 10/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Пари Сен-Жермен» — «Метц». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 16 сентября 2020 года. Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Метц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры