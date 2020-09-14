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    Вернет ли «Зенит» лидерство в чемпионате России?

    «Зенит» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Арсенал»
    «Зенит»
    В воскресенье, 13 сентября, «Зенит» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Газпром Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Арсенал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Сентября 2020 года
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    «Зенит»

    «Зенит» второй год подряд стал чемпионом, кроме того питерцы выиграли Кубок России, а сезон начали с победы в Суперкубке страны, одолев в Москве «Локомотив» со счетом 2:1.

    Чемпионат России «Зенит» начал с двух выездных побед со счетом 2:0, обыграв сначала «Ротор», а потом и «Ростов».

    Затем питерцы на своем поле справились с ЦСКА (2:1) благодаря дублю Азмуна и разгромили «Тамбов» со счетом 4:1.

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  • 31/08/2020

    • Перед международной паузой «Зенит» дважды потерял очки в Москве — сначала потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» (0:1) , а затем не справился с «Локомотивом» (0:0).

    После 6 туров «Зенит» с 13 очками идет на 3-м месте, на 1 очко отставая от «Спартака» и на 2 балла отставая от «Сочи», который уже сыграл матч 7-го тура.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Разница мячей 10-3, 4 гола забил Сердра Азмун. Нападающий Себастьян Дриусси и вратарь Андрей Лунев пропустят матч. Ранее появилась информация, что травму получил защитник Ярослав Ракицкий.

    «Арсенал» Тула

    В розыгрыше РПЛ-2019/20 «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на три очка — 38 очков в 30 матчах и разница мячей 37-41.

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  • 30/08/2020

    • Новый чемпионат «оружейники» начали с домашней ничьей с «Ахматом» (0:0), а во втором туре на своем поле в результативном матче уступили «Уфе» (2:3).

    Неудачная серия продолжилась выездным поражением от «Краснодара» (2:0). Свою первую викторию в сезоне «Арсенал» одержал, обыграв в родных стенах московское «Динамо» (2:0).

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    В последних перед перерывом матчах тульский клуб расписал в родных стенах мировую с «Химками» (1:1) и в Москве проиграл «Спартаку» (1:2).

    После 6 туров РПЛ «Арсенал» с 5 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 6-8, 2 голда забил Даниил Лесовой, перебравшийся незадолго до матча в «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне туляки проиграли «Зениту» 1:3 в гостях и 0:1 дома. В Петербурге из 5 последних матчей «Арсенал» проиграл 4, победив лишь раз.

    Прогноз и ставки

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.30, на ничью — 5.50, а на победу «Арсенала» — 11.00.

    В успехе «Зенита» особых сомнений нет, прогнозируем что питерцы постараются одержать уверенную победу.

    Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют — нет» за 1,55. 0

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    «Зенит» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 сентября 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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