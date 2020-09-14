«Зенит» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 сентября 2020 года

В воскресенье, 13 сентября, «Зенит» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Газпром Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Арсенал».

«Зенит»

«Зенит» второй год подряд стал чемпионом, кроме того питерцы выиграли Кубок России, а сезон начали с победы в Суперкубке страны, одолев в Москве «Локомотив» со счетом 2:1.

Чемпионат России «Зенит» начал с двух выездных побед со счетом 2:0, обыграв сначала «Ротор», а потом и «Ростов».

Затем питерцы на своем поле справились с ЦСКА (2:1) благодаря дублю Азмуна и разгромили «Тамбов» со счетом 4:1.

Перед международной паузой «Зенит» дважды потерял очки в Москве — сначала потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Динамо» (0:1) , а затем не справился с «Локомотивом» (0:0).

После 6 туров «Зенит» с 13 очками идет на 3-м месте, на 1 очко отставая от «Спартака» и на 2 балла отставая от «Сочи», который уже сыграл матч 7-го тура.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Разница мячей 10-3, 4 гола забил Сердра Азмун. Нападающий Себастьян Дриусси и вратарь Андрей Лунев пропустят матч. Ранее появилась информация, что травму получил защитник Ярослав Ракицкий.

«Арсенал» Тула

В розыгрыше РПЛ-2019/20 «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на три очка — 38 очков в 30 матчах и разница мячей 37-41.

Новый чемпионат «оружейники» начали с домашней ничьей с «Ахматом» (0:0), а во втором туре на своем поле в результативном матче уступили «Уфе» (2:3).

Неудачная серия продолжилась выездным поражением от «Краснодара» (2:0). Свою первую викторию в сезоне «Арсенал» одержал, обыграв в родных стенах московское «Динамо» (2:0).

В последних перед перерывом матчах тульский клуб расписал в родных стенах мировую с «Химками» (1:1) и в Москве проиграл «Спартаку» (1:2).

После 6 туров РПЛ «Арсенал» с 5 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 6-8, 2 голда забил Даниил Лесовой, перебравшийся незадолго до матча в «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне туляки проиграли «Зениту» 1:3 в гостях и 0:1 дома. В Петербурге из 5 последних матчей «Арсенал» проиграл 4, победив лишь раз.

Прогноз и ставки

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.30, на ничью — 5.50, а на победу «Арсенала» — 11.00.

В успехе «Зенита» особых сомнений нет, прогнозируем что питерцы постараются одержать уверенную победу.