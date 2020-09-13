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    Коронавирус не помешает ПСЖ победить?

    ПСЖ — «Марсель». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 13 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Марсель»
    Томас Тухель
    В пятницу, 13 сентября, в рамках третьего тура французской Лиги 1 ПСЖ на «Парк-де-Пренс» сыграет с «Марселем». Поединок начнется в 22:00 по мск. Прогноз на ПСЖ — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Сентября 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    ПСЖ

    ПСЖ удачно провел прошлый сезон. На внутренней арене парижане собрали все трофеи, а в Лиге чемпионов дошли до финала, где уступили «Баварии» (0:1).

    «Сине-красные» провели только один матч в новом сезоне, потерпел в нем гостевое поражение от «Ланса» (0:1), но в столичном коллективе отсутствовало большая группы ведущих игроков из-за карантина.

    Эта неудача прервала 15-матчевую беспроигрышную серию парижан в чемпионате Франции (13 побед и две ничьи). На своем поле они за последние десять игр одержали девять викторий при одной мировой.

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    • Ожидается, что несколько основных игроков могут вернуться в состав команды к предстоящему поединку, но точно не будет Килиана Мбаппе, который еще находится на карантине.

    «Марсель»

    «Марсель» в минувшем чемпионате Франции финишировал на второй позиции и теперь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

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    • «Провансальцы» пропустили первый тур, так как несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус, а во втором игровом дне они обыграли на выезде «Брест» (3:2).

    «Южане» за последние 18 встреч французской Лиги 1 уступили лишь раз, еще было 13 побед и четыре ничьи. В гостевых играх первенства они не проигрывают уже девять матчей, выиграв семь игр при двух ничьих.

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    В минувшей Лиги 1 эти коллективы успели провести только одну встречу, где ПСЖ дома разгромил «Марсель» (4:0). Отметим, что «провансальцы» не могут одолеть парижан в рамках чемпионата Франции с 2011 года.

    Прогноз на ПСЖ — «Марсель»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.61.

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    На викторию «Марселя» дают — 5.00, ничья оценена — в 5.20

    Если вновь не вмешается коронавирус, ПСЖ выставить на эту игру состав близкий к оптимальному и наверняка одержит первую викторию в сезоне. Наши прогноз и ставка на эту игру — П1 за 1.61. 0

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    ПСЖ — «Марсель». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 13 сентября 2020 года. Прогноз на ПСЖ — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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