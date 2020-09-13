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    «Нефтехимик» одолеет уставшую молодежь «Спартака»?

    «Нефтехимик» — «Спартак-2». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч ФНЛ 13 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Спартак-2»
    Игроки «Нефтехимика»
    В воскресенье, 13 сентября, «Нефтехимик» в Нижнекамске в рамках 9-го тура розыгрыша ФНЛ сразится со «Спартаком-2». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Спартак-2».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Сентября 2020 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Спартак-2 Спартак-2
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
  • 2
  • 4.50
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    «Нефтехимик»

    По итогам восьми туров «Нефтехимик» находится на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 17 очков, что на пять меньше, чем у лидера.

    Отметим, что клуб из Нижнекамска в текущем первенстве демонстрирует надежную игру в обороне, пропустив за всю турнирную дистанцию всего два гола.

    Оба эти мяча коллектив пропустил еще на старте розыгрыша, проиграв 0:1 в гостях «Оренбургу» и сыграв вничью в родных стенах с «Чайкой» (1:1).

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  • Сегодня

    • В четырех домашних встречах текущего первенства «Нефтехимик» добыл три виктории при одной ничьей, разница мячей — 7:1.

    «Спартак-2»

    «Спартак-2» с 16 зачетными пунктами расположился на четвертой строке в турнирной таблице ФНЛ, уступая предстоящему противнику лишь балл.

    Все прогнозы на футбол

    На старте турнира молодые «спартачи» выдали 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой смогли победить в четырех встречах.

    В последующих трех поединках они получили техническую победу и дважды проиграли, на своей арене «Краснодару-2» (1:2) и «Балтике» (0:2).

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  • 10/09/2020

    • В гостях пока дубль «красно-белых» только побеждал, выиграв четыре игры с общим счетом 12:2.

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    В трех очных встречах команды обменялись гостевыми викториями (0:1 и 3:0) и раз сыграли вничью — 0:0.

    Прогноз на «Нефтехимик» — «Спартак-2»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нефтехимик» — 1.93, победа «Спартака-2» — 4.04, ничья — 3.44.

    Похоже что молодежь «Спартака» после удачного старта уже выдохлась из-за плотного графика. Ставим в этой игре на викторию хозяев. 0

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    «Нефтехимик» — «Спартак-2». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч ФНЛ 13 сентября 2020 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Спартак-2». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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