«Нефтехимик» — «Спартак-2». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч ФНЛ 13 сентября 2020 года

В воскресенье, 13 сентября, «Нефтехимик» в Нижнекамске в рамках 9-го тура розыгрыша ФНЛ сразится со «Спартаком-2». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Спартак-2».

«Нефтехимик»

По итогам восьми туров «Нефтехимик» находится на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 17 очков, что на пять меньше, чем у лидера.

Отметим, что клуб из Нижнекамска в текущем первенстве демонстрирует надежную игру в обороне, пропустив за всю турнирную дистанцию всего два гола.

Оба эти мяча коллектив пропустил еще на старте розыгрыша, проиграв 0:1 в гостях «Оренбургу» и сыграв вничью в родных стенах с «Чайкой» (1:1).

В четырех домашних встречах текущего первенства «Нефтехимик» добыл три виктории при одной ничьей, разница мячей — 7:1.

«Спартак-2»

«Спартак-2» с 16 зачетными пунктами расположился на четвертой строке в турнирной таблице ФНЛ, уступая предстоящему противнику лишь балл.

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На старте турнира молодые «спартачи» выдали 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой смогли победить в четырех встречах.

В последующих трех поединках они получили техническую победу и дважды проиграли, на своей арене «Краснодару-2» (1:2) и «Балтике» (0:2).

В гостях пока дубль «красно-белых» только побеждал, выиграв четыре игры с общим счетом 12:2.

В трех очных встречах команды обменялись гостевыми викториями (0:1 и 3:0) и раз сыграли вничью — 0:0.

Прогноз на «Нефтехимик» — «Спартак-2»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нефтехимик» — 1.93, победа «Спартака-2» — 4.04, ничья — 3.44.

Похоже что молодежь «Спартака» после удачного старта уже выдохлась из-за плотного графика. Ставим в этой игре на викторию хозяев. 0