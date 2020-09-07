Чехия — Шотландия. Прогноз (к. 3.84) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Чехии будет принимать команду Шотландии. Встреча пройдет 7 сентября в Оломоуце на стадионе «Андрув». Прогноз на Чехия — Шотландия.

Чехия

Сборная Чехии в минувшем розыгрыше Лиги наций заняла второе место. В одной компании с Украиной и Словакией, она набрала шесть очков в четырех встречах.

В отборочном турнире к Евро-2020 коллектив занял второе место в своей группе, пропустив вперед себя Англию. В восьми проведенных поединках чехи выиграли пять встреч при трех поражениях.

Все фиаско в том турнире были выездные: от англичан 0:5, Косово 1:2 и Болгарии 0:1.

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В стартовом туре новой Лиги наций коллектив победил на выезде Словакию (3:1).

Шотландия

В минувшем розыгрыше Лиги Наций сборная Шотландии выступала в дивизионе С, где в одной компании с Израилем и Албанией заняла первое место, выиграв три игры при одном фиаско.

В отборочной компании к Евро-2020 шотландцы были третьими, сильно отстав от Бельгии и России. Команда набрала 15 очков, выиграв пять встреч при пяти поражениях.

Но шансы на финальную часть у британского коллектива еще есть. 8 октября они сыграют дома в полуфинале мини-турнира с Израилем.

В случае успеха они поспорят за путевку на Евро с победителем пары Норвегия — Сербия.

В первом туре новой Лиги наций «Тартановая армия» разошлась миром с тем же Израилем (1:1) дома.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 4,10, ничья — в 3,26.

Рекомендуем ставить на то, что Чехия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 3,84. 0