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    Все новости спорта

    Продолжит ли Чехия победный путь?

    Чехия — Шотландия. Прогноз (к. 3.84) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Шотландия
    В первом туре Чехия обыграла Словакию
    Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Чехии будет принимать команду Шотландии. Встреча пройдет 7 сентября в Оломоуце на стадионе «Андрув». Прогноз на Чехия — Шотландия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 2 07 Сентября 2020 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 21:45 Шотландия Шотландия
  • Лига наций УЕФА. Лига B, группа 2
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    Чехия

    Сборная Чехии в минувшем розыгрыше Лиги наций заняла второе место. В одной компании с Украиной и Словакией, она набрала шесть очков в четырех встречах.

    В отборочном турнире к Евро-2020 коллектив занял второе место в своей группе, пропустив вперед себя Англию. В восьми проведенных поединках чехи выиграли пять встреч при трех поражениях.

    Все фиаско в том турнире были выездные: от англичан 0:5, Косово 1:2 и Болгарии 0:1.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В стартовом туре новой Лиги наций коллектив победил на выезде Словакию (3:1).

    Шотландия

    В минувшем розыгрыше Лиги Наций сборная Шотландии выступала в дивизионе С, где в одной компании с Израилем и Албанией заняла первое место, выиграв три игры при одном фиаско.

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  • Вчера

    • В отборочной компании к Евро-2020 шотландцы были третьими, сильно отстав от Бельгии и России. Команда набрала 15 очков, выиграв пять встреч при пяти поражениях.

    Но шансы на финальную часть у британского коллектива еще есть. 8 октября они сыграют дома в полуфинале мини-турнира с Израилем.

    В случае успеха они поспорят за путевку на Евро с победителем пары Норвегия — Сербия.

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    В первом туре новой Лиги наций «Тартановая армия» разошлась миром с тем же Израилем (1:1) дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 4,10, ничья — в 3,26.

    Рекомендуем ставить на то, что Чехия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 3,84. 0

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    Чехия — Шотландия. Прогноз (к. 3.84) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2020 года. Прогноз на Чехия — Шотландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.84
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