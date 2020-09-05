Эстония — Грузия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги наций 5 сентября 2020 года

В первом туре Лиги наций встретятся команды Лиги С группы 2 Эстония и Грузия. Встреча пройдет в Таллине на «А. Ле Кок Арена » 5 сентября. СТартовый свисток дадут в 19:00 по мск. Прогноз на Эстония — Грузия.

Эстония

У эстонцев затяжная безвыигрышная серия. Команда не побеждает на протяжении восьми матчей, причем в семи из них она проигрывала.

Сборная Эстонии идет на 3-матчевой серии поражений. После нулевой ничьи с Белоруссией хозяевам достались непростые соперники — Германия, Украина и Нидерланды. 0:3, 0:1 и 0:5 — вот такие результаты были в тех играх.

На своем поле команда не побеждает 9 встреч подряд. Она проиграла у себя 4 поединка подряд, в принципе смогла забить чуть более слабым соперникам. Может забьет и Грузии.

Грузия

У Грузии результаты лучше. Они проиграли в двух прошлых матчах, но до этого команда не уступала на протяжении четырех выступлений подряд.

Календарь и таблица Лиги наций

Грузины проиграли хорватам 1:2 и уступили швейцарцам 0:1. В принципе «крестоносцы» тоже не блещут победами. Единственная победа за долгое время была над Гибралтаром, где сборная скрепя зубами вырвала 3 очка (2:3).

Также можно отметить две нулевые ничьи с Ирландией и Данией. Однако без пропущенных голов сборная Грузии редко уходит с поля.

Прогноз и ставка

У грузинов результаты конечно не такие печальные. Из-за этого букмекеры считают их фаворитами встречи — 4.52 и 1.90.

В последний раз команды встречались в 2018 году. Тогда выиграла Грузия со счетом 2:0. Перед этим была победа Эстонии со счетом 3:0.

Хозяева очень мало забили за последние выступления — 10 игр и 2 гола. Мы ставим на победу Грузии. 0