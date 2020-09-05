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    Грузия одержит выездную победу?

    Эстония — Грузия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги наций 5 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Эстония — Грузия
    Джаба Канкава с партнером по команде
    В первом туре Лиги наций встретятся команды Лиги С группы 2 Эстония и Грузия. Встреча пройдет в Таллине на «А. Ле Кок Арена » 5 сентября. СТартовый свисток дадут в 19:00 по мск. Прогноз на Эстония — Грузия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига C, группа 2 05 Сентября 2020 года
    Эстония
  • Таллин
    •  Эстония 19:00 Грузия Грузия
  • Тбилиси
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    Эстония

    У эстонцев затяжная безвыигрышная серия. Команда не побеждает на протяжении восьми матчей, причем в семи из них она проигрывала.

    Сборная Эстонии идет на 3-матчевой серии поражений. После нулевой ничьи с Белоруссией хозяевам достались непростые соперники — Германия, Украина и Нидерланды. 0:3, 0:1 и 0:5 — вот такие результаты были в тех играх.

    На своем поле команда не побеждает 9 встреч подряд. Она проиграла у себя 4 поединка подряд, в принципе смогла забить чуть более слабым соперникам. Может забьет и Грузии.

    Грузия

    У Грузии результаты лучше. Они проиграли в двух прошлых матчах, но до этого команда не уступала на протяжении четырех выступлений подряд.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Грузины проиграли хорватам 1:2 и уступили швейцарцам 0:1. В принципе «крестоносцы» тоже не блещут победами. Единственная победа за долгое время была над Гибралтаром, где сборная скрепя зубами вырвала 3 очка (2:3).

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    • Также можно отметить две нулевые ничьи с Ирландией и Данией. Однако без пропущенных голов сборная Грузии редко уходит с поля.

    Прогноз и ставка

    У грузинов результаты конечно не такие печальные. Из-за этого букмекеры считают их фаворитами встречи — 4.52 и 1.90.

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    В последний раз команды встречались в 2018 году. Тогда выиграла Грузия со счетом 2:0. Перед этим была победа Эстонии со счетом 3:0.

    Хозяева очень мало забили за последние выступления — 10 игр и 2 гола. Мы ставим на победу Грузии. 0

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    Эстония — Грузия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги наций 5 сентября 2020 года. Прогноз на Эстония — Грузия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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