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    Порадует ли дружина Черчесова болельщиков победой?

    Россия — Сербия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Сербия
    Сборная России
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги В сборная России будет принимать команду Сербии. Встреча пройдет 3 сентября в Москве на «ВТБ Арене» . Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Россия — Сербия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 3 03 Сентября 2020 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 21:45 Сербия Сербия
  • Белград
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.00
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    Сборная России

    В первом сезоне Лиги Наций УЕФА сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.

    В квалификации Евро-2020 россияне выступили уверенно, заняв второе место в группе I выиграв 8 матчей из 10, причем 7 — «всухую».

    Правда оба матча с возглавившей группу Бельгией подопечные Черчесова проиграли, а повержены были такие соперники, как Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

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    • В последних матчах в ноябре прошлого года Россия на своем поле разгромно проиграла Бельгии (1:4), а потом на выезде крупно победила команду Сан-Марино (5:0).

    Из-за травм сборная России не досчиталась целого ряда игроков — вне заявки остались Головин, Черышев, Ерохин, Алексей Миранчук, Баринов и Луценко.

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    Зато свой шанс получили Фомин, Мостовой и Соболев. Российская команда занимает 38-е место в мировом рейтинге ФИФА.

    Сборная Сербии

    В прошлом сезоне сербы были в Лиге С, но заняли первое место в группе с Литвой (1:0, 4:1), Румынией (2:2,0:0) и Черногорией (2:0, 2:1), и перешли в Лигу B.

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  • 31/08/2020

    • В квалификации Евро-2020 Сербия заняла лишь третье место в группе В, набрав 14 очков в 8 матчах и уступив Украине (20) и Португалии (17).

    С украинцами сербы сыграли 0:5 на выезде, а португальцам проиграли дома 2:4. Побеждала Сербия лишь Литву и Люксембург.

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    В последних матчах в ноябре прошлого года сборная Сербии дома одолела Люксембург (3:2) и сыграла вничью с Украиной (2:2), упустив победу в концовке.

    В отличие от россиян, у сербов проблемы с игровой практикой — большинство лидеров только вернулись из отпусков и недавно приступили к тренировкам. А Неманья Матич и вовсе завершил карьеру.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Со сборной Сербии россияне встречались 4 раза в товарищеских играх и ни разу ей не уступили (2 победы, 2 ничьи).

    Прогноз и ставки

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.15, а на победу Сербии — 3.00.

    Сербы, хоть и обладают громким составом, но сидели без практики не выигрывали у сильных соперников на выезде. Прогнозируем, что команда Черчесова не проиграет.

    В 6-ти из 7-ми предыдущих домашних играх России хотя бы один из оппонентов не отличался. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.70 и «Обе забьют — нет» за 1.90. 0

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    Россия — Сербия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года. Прогноз на Россия — Сербия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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