Россия — Сербия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги В сборная России будет принимать команду Сербии. Встреча пройдет 3 сентября в Москве на «ВТБ Арене» . Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Россия — Сербия.

Сборная России

В первом сезоне Лиги Наций УЕФА сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.

В квалификации Евро-2020 россияне выступили уверенно, заняв второе место в группе I выиграв 8 матчей из 10, причем 7 — «всухую».

Правда оба матча с возглавившей группу Бельгией подопечные Черчесова проиграли, а повержены были такие соперники, как Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

В последних матчах в ноябре прошлого года Россия на своем поле разгромно проиграла Бельгии (1:4), а потом на выезде крупно победила команду Сан-Марино (5:0).

Из-за травм сборная России не досчиталась целого ряда игроков — вне заявки остались Головин, Черышев, Ерохин, Алексей Миранчук, Баринов и Луценко.

Все прогнозы на Лигу наций

Зато свой шанс получили Фомин, Мостовой и Соболев. Российская команда занимает 38-е место в мировом рейтинге ФИФА.

Сборная Сербии

В прошлом сезоне сербы были в Лиге С, но заняли первое место в группе с Литвой (1:0, 4:1), Румынией (2:2,0:0) и Черногорией (2:0, 2:1), и перешли в Лигу B.

В квалификации Евро-2020 Сербия заняла лишь третье место в группе В, набрав 14 очков в 8 матчах и уступив Украине (20) и Португалии (17).

С украинцами сербы сыграли 0:5 на выезде, а португальцам проиграли дома 2:4. Побеждала Сербия лишь Литву и Люксембург.

В последних матчах в ноябре прошлого года сборная Сербии дома одолела Люксембург (3:2) и сыграла вничью с Украиной (2:2), упустив победу в концовке.

В отличие от россиян, у сербов проблемы с игровой практикой — большинство лидеров только вернулись из отпусков и недавно приступили к тренировкам. А Неманья Матич и вовсе завершил карьеру.

Календарь и таблица Лиги наций

Со сборной Сербии россияне встречались 4 раза в товарищеских играх и ни разу ей не уступили (2 победы, 2 ничьи).

Прогноз и ставки

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.15, а на победу Сербии — 3.00.

Сербы, хоть и обладают громким составом, но сидели без практики не выигрывали у сильных соперников на выезде. Прогнозируем, что команда Черчесова не проиграет.

В 6-ти из 7-ми предыдущих домашних играх России хотя бы один из оппонентов не отличался. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.70 и «Обе забьют — нет» за 1.90. 0